Revolucionan la atención médica con Angeles Signature

Hospital Angeles Health System inauguró Angeles Signature, un concepto de atención médica de lujo que busca redefinir la experiencia hospitalaria en México, bajo un estándar sin precedentes en la industria. Ubicado dentro de las instalaciones de Hospital Angeles Pedregal, este nuevo modelo combina la solidez de la red hospitalaria privada líder en México con infraestructura de vanguardia y servicios equiparables con los que cuentan los hoteles de alta gama.

Angeles Signature nace con la misión clara de ofrecer una experiencia altamente personalizada y un servicio de lujo, donde el bienestar integral del paciente y su familia es el eje central.

“Este es el inicio de un nuevo concepto que hemos llamado Hospital Angeles Signature, es un área exclusiva, de habitaciones tipo suite y un concepto de atención y de servicio especial. Muy orientado a la atención personalizada y a que realmente la experiencia en todo momento, desde la llegada del paciente hasta la conclusión de su tratamiento, sea atendido con el mayor estándar de calidad, de confort, de servicio”, explicó el Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System.

El concepto de servicio está inspirado en las mejores prácticas de la industria de la hospitalidad e integra:

- Atención personalizada enfocada en una experiencia discreta y exclusiva para el paciente más exigente.

- Un servicio personalizado a través de un concierge hospitalario disponible para atender las necesidades de pacientes y familiares en todo momento, asegurando un acompañamiento cercano, ágil y empático durante toda la estancia.

- Los espacios están diseñados para brindar confort y privacidad, con ambientes sensoriales que reducen el estrés. Las habitaciones son suites ejecutivas completamente automatizadas con inteligencia artificial y un sistema de comandos por voz. El paciente puede controlar las amenidades del cuarto, como luces, televisión o aire acondicionado, y solicitar a la enfermera usando solo la voz.

- Un equipo de enfermería que se enfoca no sólo en el tratamiento, sino en acompañar con empatía, profesionalismo y cercanía humana.

Una nueva visión

Durante la inauguración, directivos de Hospital Angeles Health System y Grupo Vazol compartieron su visión sobre este nuevo concepto. Camilo Pérez Aldir, director regional de Operaciones Zona Metropolitana, destacó que con Hospital Angeles Signature la evolución en el cuidado de la persona.

“No sólo inauguramos un nuevo espacio dentro de los hospitales, presentamos una nueva visión de lo que puede ser una experiencia hospitalaria. La medicina evoluciona y con ella también evoluciona la forma en que cuidamos a las personas. Hoy damos un paso más a la evolución con el nacimiento de Hospital Angeles Signature. Un concepto que representa la expresión más sublime de la excelencia en el servicio de nuestros pacientes más exigentes, integrado por los estándares de lujo de la industria de la hospitalidad con la precisión, la seguridad, la confianza de la medicina moderna”, expresó.

Además, se le dio la bienvenida a la señora Claudia R. G., la primera paciente en el Hospital Angeles Signature, quien conoció a detalle el servicio y las suites que estarán disponibles para una estancia premium. Su concierge le entregó la tarjeta como primer miembro del Hospital Angeles Signature.

Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, enfatizó el liderazgo y la inversión en el campus.

“Hemos logrado construir el centro médico privado más robusto, más importante, con las mejores y mayores capacidades... estoy absolutamente convencido que este es uno de los mejores hospitales del mundo. Hoy contamos con cinco sistemas robóticos quirúrgicos, estamos transformando el centro quirúrgico de tener originalmente 10 quirófanos pasamos a 23 quirófanos y hoy en la construcción que estamos haciendo vamos a llegar a tener 40 quirófanos en este hospital”, puntualizó.

El Hospital Angeles Pedregal es el primero en lanzar este concepto de atención, con planes para expandir el modelo Angeles Signature a otros centros médicos de la red. Hospital Angeles Health System reafirmó su liderazgo en la innovación de servicios de salud en México.