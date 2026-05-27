Buen Gobierno y Cisco impulsan capacitación digital para servidores públicos

Como parte de la estrategia de profesionalización y dignificación del servicio público impulsada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, más de 30 mil personas servidoras públicas del Gobierno de México han fortalecido sus capacidades digitales mediante un proceso de capacitación orientado a la seguridad de la información institucional.

Esta acción deriva del Convenio General de Colaboración suscrito el pasado 7 de octubre de 2025 entre esta Secretaría y Cisco Systems México, que tiene como objeto impulsar la capacitación continua de las personas servidoras públicas, de manera gratuita, así como la colaboración con el sector privado, que representa un compromiso de responsabilidad compartida para fortalecer instituciones más eficientes, innovadoras y preparadas para responder a los retos de la transformación digital, colocando el desarrollo humano y profesional de las personas servidoras públicas como un elemento central para consolidar un gobierno más sensible y cercano a la ciudadanía.

A un mes del lanzamiento del curso “Introducción a la Ciberseguridad”, 30 mil 112 personas servidoras públicas concluyeron satisfactoriamente esta capacitación, consolidándose como el primer gran resultado de esta alianza estratégica. El curso permite adquirir conocimientos sobre amenazas digitales, seguridad en internet, protección de datos personales y tendencias en materia de ciberseguridad.

Destaca que más de la mitad de las personas participantes son mujeres, así como la participación activa de personas adultas mayores, lo que refleja el compromiso incluyente de fortalecer las capacidades digitales en todos los sectores del servicio público.

A través de Cisco Networking Academy también se ofertarán programas de capacitación enfocados en el desarrollo de habilidades digitales y herramientas tecnológicas, que promuevan el aprendizaje constante y la actualización profesional de quienes integran el servicio público.

Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso con la profesionalización permanente, la dignificación del servicio público y la construcción de instituciones más preparadas para afrontar los desafíos tecnológicos del presente y del futuro, fortaleciendo al mismo tiempo una cultura de integridad, prevención y Buen Gobierno.