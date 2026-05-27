Semar apoya en aseguramiento de pipa de gas LP en Puebla

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar), en coordinación interinstitucional, brindaron apoyo con seguridad perimetral durante la detención de una persona y aseguramiento de una pipa de gas LP con presunto hidrocarburo y cartuchos de armas de fuego en Huejotzingo, Puebla.

Como resultado de estas acciones, se logró la detención de un masculino, a bordo de una pipa de gas LP, con capacidad de 24,000 litros.

La unidad estaba abastecida aproximadamente al 15% de su capacidad con un líquido de características similares a las de hidrocarburo, la cual se encontraba conectada a una toma presuntamente clandestina, asegurándole además 87 cartuchos de diferentes calibres, tres cargadores de arma, una herramienta para perforar ductos, así como dos vehículos.

El detenido, una vez leídos sus derechos, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de integrar la carpeta de averiguación competente, misma que determinará su situación legal ante estos hechos.