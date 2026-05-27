Escala conflicto en el IPN; estudiantes marchan hacia la zona de México-Tacuba

Luego de esperar durante casi una hora una respuesta a su pliego petitorio, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) iniciaron una movilización hacia la zona de México-Tacuba, mientras el conflicto estudiantil continúa escalando con más escuelas en paro.

La comunidad politécnica había sido convocada este miércoles a las 14:00 horas afuera de las instalaciones de Canal Once, tomadas por estudiantes desde el fin de semana pasado, donde supuestamente se entregaría una respuesta oficial a sus demandas.

Sin embargo, conforme avanzó la tarde, ninguna autoridad llegó a la cita.

La incertidumbre y el retraso provocaron que los estudiantes comenzaran a reorganizarse en medio de una intensa lluvia y posteriormente avanzaran hacia México-Tacuba.

Durante la movilización, estudiantes también alertaron sobre la presunta presencia de personas ajenas al movimiento, por lo que hicieron llamados a evitar provocaciones y mantener una protesta pacífica.

El conflicto además comenzó a extenderse dentro del Politécnico. La Escuela Superior de Medicina se sumó recientemente al paro, además de planteles como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

La toma de Canal Once permanece desde el fin de semana como parte de las acciones emprendidas por la comunidad politécnica organizada para exigir atención a sus demandas.

El sábado pasado, el secretario de Educación, Mario Delgado, acudió a la ENCB a ofrecer diálogo con estudiantes y se comprometió a regresar este miércoles.