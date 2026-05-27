Choca camioneta contra vivienda y deja tres heridos en Hidalgo

Tres personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, fue el saldo que dejó un accidente vehicular registrado en la colonia San José en el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo.

El percance ocurrió en la intersección de las calles Lomas Verdes y Toribio Reyes, donde una camioneta particular terminó impactándose contra la fachada de un inmueble, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de vialidad.

De acuerdo con los reportes preliminares, en la unidad viajaba una familia cuando, presuntamente, el conductor perdió el control del vehículo tras una aparente falla mecánica.

Según la versión proporcionada en el lugar, la camioneta se habría acelerado de manera repentina, impidiendo que pudiera detenerla a tiempo.

Tras el choque, una mujer adulta y dos menores resultaron con lesiones de consideración, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarles atención prehospitalaria.

Aunque no se informó sobre heridas de gravedad, los afectados fueron valorados médicamente en el lugar.

Elementos de Tránsito Municipal implementaron labores de abanderamiento y control de circulación para evitar otro incidente, además de iniciar el levantamiento de información correspondiente para esclarecer las causas del accidente.

El inmueble afectado presentó daños materiales en su estructura, mientras que la unidad involucrada terminó con severas afectaciones en la parte frontal.