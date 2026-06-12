CDH investiga detención arbitraria de una madre frente a sus hijos en Cholula

La Comisión de Derechos Humanos (CDH-Puebla) inició una queja de oficio después de que dos menores de edad atestiguaron cómo fue sometida y arrestada su madre por una policía municipal de San Andrés Cholula, lo que fue videograbado por una de ellos, subido a redes sociales, donde se viralizó y generó condena casi unánime.

Los hechos sucedieron en el Parque Intermunicipal, ubicado en la zona metropolitana de esta capital, el pasado jueves y en el material audiovisual se ve a la madre joven con la espalda al piso y la uniformada sobre ella, mientras un pequeño de seis años pide a gritos que deje a su mamá.

Cabe destacar que a la par, en este video se observan a cuatro elementos de vialidad municipal, quienes habrían marcado el alto a la camioneta de color gris, en la cual viajaban la mujer y sus hijos, después de ver el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

El ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Guadalupe Cuautle emitió un comunicado para tratar de justificar la actuación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues aseguró que ella estaba en tercer grado de intoxicación etílica, que conducía en la zona restringida de la 5 Norte, a la altura de la 14 Poniente, y que trató de huir, por lo que chocó contra un macetero.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH-Puebla), Rosa Isela Sánchez Soya, explicó que la queja de oficio “se aperturó contra carácter de urgente”, después de valorar la obligación de proteger a las infancias.

El esposo ya denunció abuso de autoridad ante la FGE. Especial

“Vimos que fue una detención arbitraria, es más que obvio, por lo que la tercera visitadora aperturó la queja y el esposo de la señora realizó toda la parte legal”.

Sobre el particular, es necesario resaltar que el marido de la persona arrestada y presentada ante un juez Cívico, promovió una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por abuso de autoridad.