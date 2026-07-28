Comisión de la UNAM formulará esta semana opciones de ingreso a licenciatura

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la UNAM informó que ya inició de manera inmediata el análisis del proceso de admisión y adelantó que esta misma semana emitirá una recomendación para que el ingreso a licenciatura se apegue a los principios de inclusión, equidad, ética y a los valores de la institución.

En un comunicado firmado por el presidente de la Comisión, el doctor Eduardo Bárzana García, se indicó que el grupo de especialistas ya trabaja con la información entregada por la administración central de la Universidad y que, además, solicitó a diversas instancias universitarias las evidencias que considera necesarias para llevar a cabo su revisión.

La Comisión señaló que fue instalada en sesión permanente con el objetivo de dar certeza y transparencia a la sociedad sobre el proceso de ingreso 2026.

Aspirantes y padres de familia marcharon este lunes a la Torre de Rectoría para exigir al personal administrativo de la UNAM la aplicación presencial del examen de ingreso a licenciatura. Especial.

Asimismo, informó que propondrá posibles rutas de acción y profundizará en la investigación de lo ocurrido durante el proceso de admisión, con la finalidad de proporcionar a la institución elementos que permitan deslindar posibles responsabilidades.

“Consciente de la urgencia, esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores propios de nuestra Universidad”, señala el comunicado.

El pronunciamiento ocurre en medio de la controversia generada por el primer examen de admisión a licenciatura aplicado totalmente en línea por la UNAM, luego de que aspirantes, especialistas y distintos sectores de la comunidad universitaria cuestionaran los resultados y denunciaran presuntas irregularidades.

La semana pasada, la Universidad suspendió temporalmente el proceso de inscripción de los aspirantes seleccionados para dar paso a la revisión técnica del proceso, mientras la Comisión analiza la evidencia disponible y define las recomendaciones que presentará a las autoridades universitarias.

La expectativa ahora está puesta en el dictamen que el grupo de especialistas dará a conocer en los próximos días, el cual podría orientar las decisiones que adopte la UNAM sobre el proceso de ingreso 2026.