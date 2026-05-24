Madre ruega por hallar a Lizbeth; viajó por una oferta de trabajo y desapareció en CDMX

Con el corazón roto y abrazando la fotografía de su hija contra el pecho, estas son las desgarradoras palabras de doña Julia para Lizbeth Cruz González. La joven de 36 años se encuentra desaparecida desde hace 20 días, luego de haber salido de su natal Jáltipan, Veracruz, con la ilusión de una entrevista de trabajo que resultó ser una aparente trampa.

Doña Julia relató cómo fue el último día que vio a Lizbeth, quien motivada por el bienestar de sus hijas decidió emprender un viaje de cientos de kilómetros.

“Ella salió de mi casa porque le hicieron una llamada de una oferta de trabajo, ella así me comentó. Me dijo que iba a trabajar, que iba a transbordar de México a Monterrey y ya de ahí no supe nada de mi hija”, detalló la madre con profunda angustia.

El misterio del transbordo en la CDMX

De acuerdo con los testimonios, Lizbeth abordó un autobús en la terminal de Acayucan el pasado 3 de mayo. Horas más tarde, se comunicó con su familia para avisar que el trayecto avanzaba conforme a lo planeado, enviando incluso algunas imágenes del camino.

“El día 4 ella me escribió. Ya no le pude contestar porque era de madrugada, pero me mandó fotos donde iba en el carro, que ya había llegado supuestamente a la CDMX. Me puso: 'voy a agarrar mi carro ahora sí para Monterrey'. Pero yo siento que ahí alguien ya la estaba esperando”, sospecha doña Julia. Ese fue el último rastro de la joven.

"Les dimos todo y no hacen nada": Acusan lentitud de las autoridades

Ante la desesperación de no saber nada de ella, Julia y su otra hija interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y posteriormente se trasladaron a la Ciudad de México para presionar en las investigaciones. Sin embargo, la burocracia y la apatía institucional han frenado el caso.

Deysi Cruz, hermana de la víctima, lanzó un enérgico reclamo a las autoridades ministeriales de ambas entidades para que dejen de arrastrar los pies y agilicen la localización de Lizbeth, pues asegura que la policía tiene los hilos de dónde tirar.

“Que nos ayuden, que realmente hagan su trabajo, que hagan lo que tienen que hacer, que agilicen la investigación. Porque tienen todo: nombres, todas las herramientas se las hemos dado y no hemos recibido nada”, denunció Deysi de manera contundente.

Hoy, una madre "muerta en vida" y una familia fracturada ruegan a la ciudadanía y a las autoridades federales que aceleren la búsqueda de Lizbeth Cruz González. El tiempo corre en contra y temen que, de seguir con esta pasividad, sea demasiado tarde para traerla de vuelta a casa.