México envía brigadistas a Canadá para combatir incendios forestales

Ante la alarmante situación que enfrenta Canadá por la presencia de cientos de incendios forestales, México desplegará un contingente de personal especializado en el manejo del fuego, como parte de la cooperación internacional entre ambos países.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) dio a conocer que este martes 28 de julio partió un primer grupo integrado por 100 personas combatientes y cuatro técnicos con destino a Thunder Bay, en la provincia de Ontario. Entre ellos se encuentran cinco mujeres originarias de Coahuila (1), Guanajuato (1) y Jalisco (3).

En el grupo desplegado destacan cinco mujeres especialistas originarias de los estados de Jalisco (3), Coahuila (1) y Guanajuato (1). Excelsior

El personal proviene de áreas de protección civil estatales y municipales; dependencias ambientales de los tres órdenes de gobierno; brigadas de protección y manejo del fuego; la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), así como de una organización de la sociedad civil.

“La delegación cuenta con representación de 24 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

“Destaca Jalisco como la entidad con mayor número de integrantes, seguido de Michoacán, Durango, Tamaulipas y Chiapas”, indicó.

La Conafor señaló que esta movilización se enmarca en el Memorándum de Entendimiento y el Plan Operativo para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios Forestales entre México y Canadá.