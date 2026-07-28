Beltrones reconoce reapertura de exportación de ganado y pide reforzar la sanidad

El senador Manlio Fabio Beltrones reconoció el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de México y Estados Unidos para reabrir, a partir de agosto, la exportación de ganado mexicano, luego de un año y ocho meses de suspensión por la presencia del gusano barrenador.

El legislador calificó como "afortunado" el entendimiento entre ambos países y felicitó al gobierno federal por las gestiones que permitieron reanudar las exportaciones, las cuales iniciarán por el cruce Douglas-Agua Prieta, en Sonora.

Es un acuerdo afortunado. Yo felicito al gobierno de México por el esmero con que lo hizo y porque abre las puertas a la exportación, en un principio por Douglas-Agua Prieta. Qué bueno que se logró", declaró en entrevista.

No obstante, Beltrones sostuvo que el principal desafío será mantener los estándares sanitarios para evitar nuevos cierres de la frontera y atender las exigencias de las autoridades estadunidenses, que buscan contener el avance del gusano barrenador hasta la región del Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá.

El senador lamentó que, a su juicio, la falta de acciones preventivas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador derivara en una crisis para el sector ganadero, con pérdidas superiores a 2 mil millones de dólares. También criticó al entonces secretario de Agricultura, Julio Berdegué, por haber minimizado el impacto del problema.

Cuando esto inició tuvimos un debate con el entonces secretario Berdegué, que dijo que esto sería un tema de semanas. Bueno, después de casi 20 meses traemos un saldo de pérdidas netas por alrededor de dos mil millones de dólares para los ganaderos mexicanos", señaló.

Beltrones destacó que Sonora mantiene desde la década de 1980 un historial sanitario que le ha permitido permanecer libre del gusano barrenador y de otras plagas, por lo que consideró que la entidad merece encabezar la reapertura comercial.

Sonora merece esta distinción por el enorme esfuerzo y trabajo que se ha hecho por productores y gobierno y que le ha permitido hasta hoy estar libre de la presencia del gusano barrenador", afirmó.

Añadió que la apertura del puerto Douglas-Agua Prieta representa un primer paso y confió en que, conforme se fortalezcan las medidas sanitarias, puedan reanudarse las exportaciones por otros cruces fronterizos, como Santa Teresa, en Chihuahua.

Asimismo, recordó que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, planteó como objetivo contener la plaga hasta la frontera entre Colombia y Panamá, lo que, dijo, refleja la magnitud de la preocupación de las autoridades estadunidenses y la necesidad de mantener una vigilancia sanitaria permanente en México.