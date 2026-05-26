Policías locales, las peor evaluadas de México; década perdida

Las policías municipales son el eslabón más débil en la cadena de la seguridad pública y ciudadana en el país. En todas las encuestas en las que se incluyen temas relacionados con la corrupción, la seguridad y la criminalidad, las policías de tránsito y las policías preventivas aparecen siempre como las peor evaluadas en el país.

No es para menos, diversos diagnósticos muestran que el estado de fuerza, así como el nivel de equipamiento y de entrenamiento, distan mucho de aproximarse a lo óptimo y, en general, son las corporaciones que reciben los más bajos salarios y prestaciones asociadas a su actividad.

Una década perdida para los cuerpos policiacos de México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el 21 de mayo de 2026 los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2025), con los cuales se completa un ciclo de una década de levantamientos bienales, que cubre el periodo de 2015 al 2025, y que permiten tener un panorama completo de lo que ha ocurrido en ese lapso respecto de la evaluación y grado de satisfacción de la ciudadanía respecto de diferentes servicios.

Foto: Especial.

Uno de ellos es el servicio que otorgan las policías, respecto de las cuales, el promedio de satisfacción que hay en el país en el periodo señalado, es de apenas 26.4% de la población de 18 años y más, que se dice algo o muy satisfecha con ese servicio.

Es importante decir que la entidad federativa en la que se tiene el mayor promedio en el periodo de referencia es Yucatán, donde apenas 50.9% de la población declara algún nivel de satisfacción con ese servicio. En segundo lugar, muy lejos de ese porcentaje, aparecen los estados de Nayarit y Nuevo León, con 41.7% y 41.3%, respectivamente, y en tercer sitio, aún más lejos todavía, los estados de Aguascalientes, Coahuila y Colima, donde el porcentaje promedio obtenido es de 37.5%, 36.7% y 36%, respectivamente.

San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas, los peor evaluados

En el extremo opuesto, las entidades peor evaluadas en este rubro son: San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas, con 20.8%; 20.4% y 20.3%, respectivamente; les siguen en orden descendente Quintana Roo. Puebla y Estado de México, con porcentajes de 19.6%, 19.3% y 19% para cada uno de ellos; seguidos con indicadores aún peores de Michoacán, con 17.2%; Tabasco, con 16.2% y Guerrero, con 16.1 por ciento.

Es importante decir que, a nivel nacional, el porcentaje más alto registrado es el de 2023, con 29.7% de satisfacción; seguido de 2025, con 27.9%; mientras que el más bajo se registró en 2017, con 23.8%.

Foto: Especial.

Aún con ello, como se observa, en los últimos 10 años el país no ha llegado siquiera a un 30% de la población satisfecha con los servicios de las policías locales, lo cual es muy serio si se considera que es el primer contacto con la población en los temas de seguridad pública.

Los datos del 2025: Sólo 1 de cada 3 ven que policía contribuya a seguridad

Es interesante observar que, en el más reciente levantamiento, correspondiente a 2025, únicamente 35.3% de la población nacional considera que la policía local contribuye a generar sensación de seguridad, es decir, apenas uno de cada tres; destaca que los estados con más bajos porcentajes son: Baja California, con apenas 26.1%; Guerrero, con 25.8%; Tabasco con 25.1%; Morelos, con 23% y Michoacán, con 21.4 por ciento.

En términos de satisfacción general, los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo Estado de México y Tabasco registran los indicadores más bajos el 2025.

Al ser las autoridades con menor capacidad de fuego, nula inteligencia tecnológica y presupuestos asfixiados por la centralización de los recursos de seguridad, las policías municipales quedan atrapadas entre la desconfianza ciudadana y la subordinación de facto ante el despliegue de las fuerzas federales.

*mcam