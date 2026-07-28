México se mostró unido, cuando se necesita: secretario de la Defensa

Con el éxito del Plan Kukulcán, para garantizar la seguridad durante el Mundial de Futbol 2026, la sociedad mexicana demostró que sabe unirse, cuando el país lo necesita, afirmó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo.

“Con el esfuerzo, la disciplina y el profesionalismo de quienes materializaron el plan Kukulkán se demostró la fortaleza de nuestras instituciones, pero, por encima de cualquier reconocimiento internacional, quedó de manifiesto que somos una sociedad que sabe unirse cuando el país lo necesita.

“Un pueblo que encuentra en sus Fuerzas Armadas, y en sus instituciones, a mujeres y hombres dispuestos a servir con honor y a darlo todo por la grandeza de México”, expresó el general Trevilla Trejo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este martes la entrega de reconocimientos al personal que participó en el Plan Kukulkán, estrategia que se estableció del 17 de enero de 2025 al 19 de julio pasado, para garantizar la seguridad durante el desarrollo del Mundial de Futbol 2026.

A las instalaciones del Escuadrón Aéreo 301, en la Base Aérea Militar número 1, en Santa Lucía, Estado de México, acudieron los mandatarios de las tres entidades con sedes mundialistas, los gobernadores en cuyas entidades se alojaron selecciones participantes; así como mandos de las Fuerzas Armadas, policiales y funcionarios.

El general Trevilla Trejo detalló la fuerza que integró el Plan Kukulkán, en el que participaron elementos de la Defensa, Marina, así como de Seguridad Pública federal, estatal y municipal.

“En este dispositivo participaron 20 mil 734 efectivos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional; se emplearon mil 474 vehículos, 25 aeronaves de la Fuerza Aérea; 150 canes, con especialidad en detección de explosivos y enervantes, 150 caballos para protección y disuasión.

“Así como radares, diversos sistemas antidrones y detectores de agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos. Con este despliegue, junto con las fuerzas de Seguridad federales, estatales y municipales, se alcanzó un total de aproximadamente 124 mil efectivos”, detalló el mando de la Defensa.

El general Trevilla Trejo indicó que este personal proporcionó seguridad en sedes principales y alternas; a dos mandatarios, 15 funcionarios extranjeros, 17 delegaciones deportivas de fútbol, en siete aeropuertos, 14 hoteles, 10 centros de entrenamiento y tres áreas Fan Festival.

El titular de la Defensa afirmó que con los resultados, el país se mostró fuerte y con capacidad para proteger a su población y a los visitantes.

“México mostró ante la comunidad internacional, el rostro de un país fuerte, responsable, hospitalario y plenamente capaz de organizar eventos detalla mundial, así como de proteger a quienes lo visitan”, dijo.