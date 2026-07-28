Día de campo se convirtió en tragedia: joven muere ahogado en río de Durango

Una tarde de día de campo de convirtió en tragedia luego de que un joven falleciera ahogado en el río Santiago, a la altura del Puente Negro, en Santiago Papasquiaro, Durango.

Protección Civil municipal informo que los hechos ocurrieron la tarde del lunes a las 18:43 horas cuando se recibió una llamada de emergencia.

De inmediato, se activó el escuadrón de rescate acuático en aguas rápidas a bordo de las unidades.

El personal operativo recabó información de referencia al llegar al lugar con testigos para iniciar maniobras de sumersión, exploración y reconocimiento en el cuerpo de agua.

Tras una intensa búsqueda, el equipo de rescate acuático logró localizar y extraer el cuerpo de la víctima.

El personal dio aviso a la Fiscalía General del Estado para recabar evidencias y trasladar el cuerpo al SEMEFO.

La Secretaria de la Defensa Nacional (DEFENSA) realizó el resguardo de la zona.

Protección Civil y Bomberos reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y respetar las medidas de prevención al acercarse e ingresar a ríos, presas y cuerpos de agua para evitar accidentes que cobren la vida de los paseantes.