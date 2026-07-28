Día de campo se convirtió en tragedia: joven muere ahogado en río de Durango
Un joven falleció ahogado en el río Santiago del estado de Durango
Una tarde de día de campo de convirtió en tragedia luego de que un joven falleciera ahogado en el río Santiago, a la altura del Puente Negro, en Santiago Papasquiaro, Durango.
Protección Civil municipal informo que los hechos ocurrieron la tarde del lunes a las 18:43 horas cuando se recibió una llamada de emergencia.
De inmediato, se activó el escuadrón de rescate acuático en aguas rápidas a bordo de las unidades.
El personal operativo recabó información de referencia al llegar al lugar con testigos para iniciar maniobras de sumersión, exploración y reconocimiento en el cuerpo de agua.
Tras una intensa búsqueda, el equipo de rescate acuático logró localizar y extraer el cuerpo de la víctima.
El personal dio aviso a la Fiscalía General del Estado para recabar evidencias y trasladar el cuerpo al SEMEFO.
La Secretaria de la Defensa Nacional (DEFENSA) realizó el resguardo de la zona.
Protección Civil y Bomberos reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y respetar las medidas de prevención al acercarse e ingresar a ríos, presas y cuerpos de agua para evitar accidentes que cobren la vida de los paseantes.