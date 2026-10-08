CCH Sur cierra tras daños a torniquetes; no hay fecha de retorno

El CCH Sur cerró sus puertas luego de los daños reportados en el sistema de torniquetes durante la protesta del miércoles, en medio de las movilizaciones estudiantiles que comenzaron después de que una alumna denunciara el martes un presunto caso de acoso por parte de un profesor.

Pasado el mediodía, los estudiantes fueron desalojados del plantel, lo que generó molestia entre un grupo de alumnos, quienes para este jueves ya tenían prevista una asamblea y nuevas acciones de protesta.

Los estudiantes inconformes acusaron que el cierre buscaba impedir que continuaran con sus movilizaciones y presionaran a las autoridades para obtener respuesta a sus exigencias.

Las protestas se originaron después de que una estudiante denunciara un presunto caso de acoso por parte de un profesor. A partir de ello, los alumnos plantearon una serie de demandas relacionadas con la atención de casos de acoso, agresión sexual, violencia de género, hostigamiento y abuso de poder.

Versiones encontradas por los daños a los torniquetes

La directora general del CCH, María Patricia García Pavón, informó que durante la protesta resultaron afectadas cámaras del sistema de reconocimiento facial y las cortinas metálicas que protegen los torniquetes.

Adelantó que la empresa responsable del sistema realizará una evaluación para determinar el alcance de las afectaciones, si el sistema de seguridad sufrió daños, el costo de las reparaciones y el tiempo que tomará restablecer el acceso.

Por ello, hasta ahora no existe una fecha definida para el regreso de los estudiantes al plantel.

“La instalación de este sistema de ingreso al plantel fue una petición de alumnos y padres de familia que está firmada por todos y que ha sido cumplida por la Universidad y por el Colegio en particular. La Universidad hizo una inversión económica muy importante para fortalecer la seguridad de nuestras comunidades y no puedo entender en este momento cómo una medida de seguridad solicitada por la comunidad ahora haya sido vandalizada”.

“Hubo personas encapuchadas que desconocemos si pertenecen a la comunidad. Bueno, tenemos certeza de que entraron personas ajenas al Colegio. Se obstaculizó el reconocimiento para que pudieran entrar otras personas ajenas y hubo una mezcla de personas ahí encapuchadas que actuaron contra la propia comunidad. Dañar estos equipos va más allá del costo, el daño más importante es la vulneración de la seguridad de nuestra comunidad”, advirtió.

Sin embargo, los estudiantes rechazaron ser responsables de los daños atribuidos al sistema.

En un posicionamiento, señalaron que el miércoles acordaron suspender temporalmente el funcionamiento de los torniquetes durante la realización de su asamblea. Afirmaron que únicamente fueron desactivados los torniquetes y que se colocó pintura en las cámaras de reconocimiento facial, la cual, según su versión, fue retirada posteriormente.

Los alumnos negaron haber dañado las cortinas metálicas y aseguraron que una de ellas fue afectada durante un intento del personal de seguridad y de las autoridades del plantel por “encerrar” a estudiantes, profesores y trabajadores.

La asamblea también reiteró su exigencia de una suspensión total y definitiva de los torniquetes.

Respuesta al pliego

El miércoles 7 de octubre, los estudiantes entregaron un pliego petitorio a las autoridades del plantel. El CCH Sur ya emitió una respuesta formal al documento.

Entre las principales exigencias está la suspensión o expulsión inmediata, durante una semana, de las personas que se encuentren bajo investigación por casos de acoso, violencia sexual, violencia de género, hostigamiento o abuso de poder.

El plantel respondió que no puede establecer de manera automática una suspensión o expulsión ni modificar los procedimientos y tiempos de las investigaciones, pues debe sujetarse a la legislación universitaria, los contratos colectivos de trabajo y la legislación laboral.

También señaló que cualquier procedimiento debe respetar los principios de legalidad, presunción de inocencia y derecho de audiencia, por lo que las medidas de protección y, en su caso, las sanciones deben determinarse de manera individual.

La respuesta establece que las denuncias pueden ser recibidas y canalizadas por las autoridades del plantel, mientras que la Defensoría de los Derechos Universitarios puede brindar orientación jurídica y psicológica. Las autoridades universitarias también pueden aplicar medidas de protección mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

En el caso de los estudiantes, las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la suspensión o expulsión, mientras que para los trabajadores pueden contemplarse amonestaciones, suspensiones o incluso la rescisión laboral, dependiendo del procedimiento aplicable.