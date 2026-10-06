Alumna denuncia a maestro del CCH Sur por comentario incómodo

Una alumna de quinto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur denunció a un profesor de Física por un comentario que, de acuerdo con el testimonio de su madre difundido en un espacio radiofónico, la hizo sentirse vulnerable y la llevó a buscar resguardo dentro del plantel.

Según ese testimonio, la joven llamó a su madre para contarle lo ocurrido, posteriormente se dirigió al cubo feminista mientras su madre acudía por ella.

El episodio que detonó la denuncia habría ocurrido cuando el profesor le ofreció llevarla a comprar unas botas largas por su cumpleaños y le comentó que “le quedarían bien con un short”.

De acuerdo con información recabada, la Defensoría acudió al plantel para atender a la joven y también se brindó acompañamiento a sus padres, en la atención participó además el grupo Espora Psicológica.

A raíz del caso, integrantes de la comunidad estudiantil tienen prevista una asamblea para este miércoles Foto: Especial

CCH confirma atención del caso

Luego de que la información sobre la denuncia comenzó a difundirse, la dirección del CCH Sur emitió un comunicado en el que confirmó que atiende el caso a través de las instancias universitarias correspondientes y conforme a la normatividad y los protocolos institucionales.

Sin identificar al profesor señalado ni proporcionar detalles sobre el proceso, el plantel informó que la alumna cuenta con asesoría y acompañamiento de la Defensoría, así como con el seguimiento y apoyo de la dirección.

“El respaldo se mantendrá durante todo el proceso y se brindarán las medidas de apoyo que sean necesarias”, señaló.

La autoridad del plantel pidió además evitar la difusión de datos personales y versiones no verificadas, al señalar que se debe preservar la confidencialidad de las personas involucradas y no afectar el desarrollo del proceso legal e institucional.

La dirección sostuvo que cualquier situación que pueda afectar la integridad, dignidad o derechos de integrantes de la comunidad debe ser atendida “de manera pronta, seria y sensible”.

Preparan asamblea

A raíz del caso, integrantes de la comunidad estudiantil tienen prevista una asamblea para este miércoles, en la que se discutirán las acciones a seguir y la respuesta que esperan de las autoridades universitarias.

Entre las acciones que se plantean está realizar una movilización y cerrar una avenida cercana al plantel.

La asamblea se realizará mientras el caso continúa bajo atención de las instancias universitarias.

El CCH Sur llamó a su comunidad a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a evitar la difusión de información que pueda vulnerar a las personas involucradas o interferir con el proceso en curso.