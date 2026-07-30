Caso Farías Laguna: FGR cita a 7 marinos a petición de vicealmirante acusado de huachicol fiscal

Un grupo de siete elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) deberán comparecer este jueves, ante la Fiscalía General de la República (FGR), en calidad de testigos, a petición de la defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, involucrado en un caso de contrabando de combustible.

El abogado del mando naval, Epigmenio Ibarra, informó que las comparecencias se desarrollarán en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como parte de un avance para aclarar las imputaciones en contra de su defendido.

“La diligencia, formalizada mediante un oficio fechado el 22 de julio de 2026, representa un avance relevante para la estrategia jurídica encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta Valdés, al incorporar testimonios de personal naval dentro de la carpeta de investigación.

“El oficio establece que las entrevistas fueron autorizadas a petición expresa de la defensa y serán desahogadas por sus propios abogados a lo largo de este jueves, con la presencia del Ministerio Público Federal durante todo el procedimiento”, detalló el litigante, a través de una tarjeta informativa.

De acuerdo con el citatorio, los elementos de la Marina citados a comparecer fueron identificados con las iniciales de su nombre, como: C.M.A., A.L.R., B.A.G.A., H.R.H., R.S.B., J.C.S.P. y L.A.G.A.

El vicealmirante Farías Laguna se encuentra privado de su libertad y vinculado a proceso, en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo los cargo de delincuencia organizada y contrabando en materia de combustibles.

Su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, se encuentra detenido en Argentina, sujeto a un proceso de extradición, en espera de su traslado a México para enfrentar los mismos cargos.

Los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, están señalados de encabezar a un grupo delictivo que permitió la entrada ilegal de combustible, a través de los puertos de Altamira y Tepic.

“La comparecencia escalonada de los siete marinos abre una nueva etapa en la investigación, al permitir que la versión de integrantes de la Semar (Marina) quede integrada formalmente al expediente ministerial, una diligencia que hasta ahora era una de las principales exigencias de la defensa.

“La atención ahora se centra en lo que puedan revelar los siete marinos. Sus testimonios podrían esclarecer quiénes participaron en la toma de decisiones, cómo se desarrolló el operativo, quienes realmente dieron instrucciones o responsabilidades que aún no han salido a la luz. Más que una diligencia de trámite, las entrevistas representan una oportunidad para conocer si la investigación apunta a quienes dirigieron las acciones”, indicó Mendieta en su tarjeta.