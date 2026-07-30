Harfuch agradece apoyo de autoridades de Michoacán tras captura de “El R1”

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó este jueves la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “El R1”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de su cuenta de X, el funcionario federal explicó que en la captura participaron elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la SSPC.

“Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano @Defensamx1, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia. “R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

“Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región. Con esta detención, suman ya 31 personas detenidas por el cobarde homicidio de Carlos Manzo”, detalló.

En su mensaje, García Harfuch agradeció la colaboración de las autoridades michoacanas por su participación en la estrategia de seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la presidenta @Claudiashein para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Agradecemos la coordinación estrecha con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán”, señaló García Harfuch.

Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2024, cuando se encontraba en la celebración de “La Noche de las Velas”, en el marco de las conmemoraciones del Día de Muertos.

Cuando se encontraba con su familia y simpatizantes, el alcalde fue agredido a balazos por dos jóvenes; entre los detenidos se encuentra personal de su equipo de seguridad, por su presunta participación en los hechos por omisión.