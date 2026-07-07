Vicealmirante Farías Laguna asegura que Sheinbaum fue malinformada sobre caso de 'huachicol fiscal'

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido malinformada en relación con el caso de contrabando de combustible, en el que hay funcionarios involucrados que siguen laborando, en una octava carta enviada a la titular del Poder Ejecutivo.

En la misiva, de su puño y letra, el exfuncionario de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), indicó que, debido a esa mala información, se ha vulnerado su presunción de inocencia, cuando se aborda este caso en las conferencias de Palacio Nacional.

“Sra. Presidente, a usted la mal informaron, las menciones que ha tenido del caso en su conferencia del pueblo son en extremo contrarias a la realidad, hasta el grado de que usted me cataloga como responsable, vulnerando sin duda mi presunción de inocencia, el debido proceso y además generando un efecto corruptor del más alto nivel al gobierno al presentarme ante el pueblo de México como que tengo responsabilidad, lo cual me deja en un completo estado de indefensión, es por eso que me veo obligado a escribirle, una vez más, esta misma con el fin último de que se haga lo correcto, se me permita el defenderme conforme a derecho de este entramado investigado por personas sin escrúpulos dentro de su gobierno que conocen y son parte de estos hechos, ya que... son señalados en esta investigación pero por extrañas razones siguen al amparo de sus cargos públicos y además haciendo todo lo que les es posible por obstruir el acceso a las pruebas con las que demuestro mi inocencia”, afirmó.

El vicealmirante Farías Laguna permanece privado de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en un caso conocido como “huachicol fiscal”.

En tanto, su hermano, el almirante Fernando Farías Laguna, ambos sobrinos del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, fue detenido con fines de extradición en Argentina, el pasado 23 de abril, involucrado en los mismos hechos.

En su carta, el vicealmirante Farías Laguna hace una apología de su labor como mando en la Armada de México y rechazó su participación en el presunto tráfico de combustible.

“Ahora bien, los actos de investigación que desde el 7 de noviembre del año 2024 solicité a Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas por medio de la Fiscalía General de la República, son justamente útiles en relación directa para demostrar fehacientemente y contundentemente con pruebas, que yo NO desempeñé cargos dentro de la Secretaría de Marina que tuvieran relación con la designación de personal, que yo NO propuse, ni validé personal alguno para desempeñarse en aduanas marítimas ni en la Agencia Nacional de Aduanas, lo cual de ipso facto, controvierte la acusación con la que pretenden culparme de estos hechos en los que NO tengo relación”, indicó Farías Laguna.

El vicealmirante reiteró su sospecha por la negativa por parte de la Secretaría de Marina para entregar la información a la FGR, que le permitiría demostrar su inocencia.

“No se le hace a usted extraño que toda la información que le he requerido para mi defensa, Marina pretenda unilateralmente sin conciliación judicial alguna y pasando por encima de la FGR, reservarla por motivos de Seguridad Nacional, resulta atípico, incoherente y además ilegal el trato que se me está dando.

“…en mi caso no se me otorgó el mismo criterio de justicia, no se me citó a declarar para dar mi versión de los hechos o las acusaciones en mi contra, simplemente se me vinculó a proceso, se me privó de mi libertad y se me exhibió en cadena nacional y desde Palacio Nacional como el líder de una organización responsable del contrabando de combustible, ¿porque esa disparidad de criterios y de acción de la justicia?, acaso existen diferentes tipos de ciudadanos mexicanos, ¿estamos catalogados por pobres o algún tipo de clasificación?”, cuestionó el vicealmirante Farías Laguna, en su carta.