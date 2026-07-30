Conductor sufre quemaduras tras explosión e incendio de vehículo en Tamaulipas | VIDEO

Un conductor resultó con quemaduras luego de que el vehículo en el que viajaba se incendiara presuntamente tras una explosión cuando circulaba sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Esfuerzo Nacional, cerca del Hospital del Seguro Social, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El incidente quedó grabado en video gracias a diversas cámaras de videovigilancia y difundido en rede sociales y por diversos medios de comunicación como ReporterosEnLaZona que divulgaron la noticia.

El hecho provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia durante la tarde del miércoles, luego de que la unidad quedara completamente envuelta en llamas.

De acuerdo con testigos, el automóvil se desplazaba con dirección al sur cuando se escuchó un fuerte estruendo. Instantes después, el vehículo comenzó a incendiarse de manera repentina, generando alarma entre automovilistas y personas que transitaban por la zona.

Conductor fue auxiliado y trasladado a un hospital

El conductor logró salir de la unidad antes de que el fuego consumiera por completo el vehículo. Aunque logró ponerse a salvo, presentó diversas quemaduras, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Elementos del cuerpo de Bomberos trabajaron durante varios minutos para sofocar las llamas, que ocasionaron pérdidas materiales prácticamente totales en el automóvil.

De manera preliminar, se informó que la unidad presuntamente transportaba un cilindro de gas, el cual habría provocado la explosión. No obstante, esta versión será confirmada o descartada una vez que concluyan las investigaciones realizadas por personal de Bomberos, quienes determinarán las causas exactas del incidente.