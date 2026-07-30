Detienen a 'El R1', líder de célula del CJNG y autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Tras meses de trabajos de inteligencia e investigación, autoridades federales y militares lograron la captura de Ramón Ángel “N”, alias R1 , señalado como el autor intelectual del homicidio del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano (Defensa), utilizando información estratégica del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

¿Quién es el 'R1' y qué es la célula de 'Los Rs'?

De acuerdo con los informes oficiales de seguridad, Ramón Ángel 'N' es identificado como el líder principal de 'Los Rs', una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta célula criminal opera principalmente en diversos puntos estratégicos del occidente del país:

Michoacán: Apatzingán, Uruapan y Morelia.

Apatzingán, Uruapan y Morelia. Jalisco: Zonas limítrofes y bastiones operativos.

A este grupo criminal se le relaciona directamente con delitos de alto impacto como extorsión, tráfico de drogas y homicidios, afectando al sector productivo, empresarios, agricultores y familias de la región de Tierra Caliente y la zona del aguacate.

Caso Carlos Manzo: Suman 31 personas detenidas

Con la captura de Ramón Ángel 'N', el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que ya suman 31 personas detenidas por su presunta vinculación material, intelectual y operativa en asesinato del alcalde de Uruapan ocurrido en 2024.

La lista de los 31 implicados neutralizados por las autoridades se divide en cuatro niveles de la estructura delictiva:

Autor intelectual y liderazgo: Ramón Ángel 'N', El R1 , señalado de ordenar la ejecución y coordinar el despliegue financiero y logístico de la célula "Los Rs" del CJNG.

Autor material (Abatido en el lugar): El sicario directo que accionó el arma contra el edil, un joven de entre 17 y 19 años identificado en las investigaciones como Osvaldo 'N', alias El Cuate, quien fue abatido tras el ataque y cuya prueba de radizonato de sodio confirmó que fue quien disparó al alcalde.

Red de apoyo logístico y encubrimiento: Miembros de la organización criminal aprehendidos para facilitar vehículos, armas, resguardo de los agresores y financiamiento producto de la extorsión en la región.

Carlos Manzo, líder del movimiento local conocido como “La Sombreriza” o "Movimiento del Sombrero" y exjefe del ejecutivo municipal de Uruapan, fue víctima de un ataque directo perpetrado durante un evento público por los festejos del Día de Muertos, frente a su familia y simpatizantes el 1 de noviembre de 2024.

Pese a que contaba con un dispositivo perimetral y cercano integrado por elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y municipal, la ejecución evidenció el asedio constante de los grupos criminales que se disputan la plaza de Uruapan —entre ellos el CJNG, Los Viagras y Blancos de Troya— debido al combate frontal contra la extorsión que impulsaba el edil.

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2024 cuando se encontraba en la celebración de “La Noche de las Velas”, en el marco de las conmemoraciones del Día de Muertos.

Tras su asesinato, multitudes salieron a protestar a las calles en Morelia y Uruapan exigiendo justicia. Su viuda, Grecia Itzel Quiroz García, fue propuesta posteriormente en el Congreso de Michoacán para dar continuidad a la administración municipal y actualmente se mantiene como alcaldesa del municipio y una de las figuras más influyentes dentro del movimiento que impulsó su esposo.