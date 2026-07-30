Caso Dafne: Por Zoom y restricción a medios, audiencia de Jorge y Estrellita

La mañana comenzó con patrullas apostadas en los accesos, elementos de la Guardia Estatal vigilando cada entrada y un Centro Integral de Justicia de Altamira prácticamente blindado. Desde el exterior, la imagen sugería el inminente traslado de dos imputados considerados piezas clave en uno de los casos que más indignación ha provocado en Tamaulipas durante las últimas semanas.

Sin embargo, conforme avanzaron los minutos, quedó claro que el amplio despliegue de seguridad contrastaba con la realidad del proceso judicial: Jorge Luis “N”, exdirector de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, y Estrellita “M”, identificada por la Fiscalía como colaboradora operativa de la institución, nunca ingresaron físicamente a la sala de audiencias.

Su comparecencia se realizó a cientos de metros de distancia, mediante una videoconferencia a través de la plataforma Zoom, conectados desde el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, donde permanecen bajo prisión preventiva.

El Poder Judicial optó por una audiencia virtual

La determinación de celebrar la diligencia de manera remota obedeció, de acuerdo con la explicación oficial, a razones de seguridad.

Las autoridades judiciales resolvieron evitar el traslado de ambos imputados hacia el Centro Integral de Justicia para reducir riesgos durante su movilización y prevenir posibles incidentes en las inmediaciones del recinto.

Desde el interior del penal, Jorge Luis “N” y Estrellita “M” siguieron las intervenciones del Ministerio Público, la defensa y el juez mediante conexión virtual, participando en el desarrollo procesal sin abandonar las instalaciones penitenciarias.

La modalidad permitió que la audiencia se desarrollara sin movimientos de custodia por las calles de la zona conurbada, aunque también abrió cuestionamientos sobre la necesidad del amplio dispositivo de seguridad desplegado en el exterior del edificio judicial.

Mientras los acusados permanecían frente a una pantalla dentro del CEDES, el Centro Integral de Justicia vivía una realidad distinta.

Desde temprana hora, patrullas oficiales y elementos de la Guardia Estatal bloquearon los accesos principales al complejo judicial, limitando el ingreso exclusivamente al personal autorizado.

El operativo impidió el paso no solamente a periodistas, fotógrafos y camarógrafos, sino también a ciudadanos que acudían para realizar trámites en las oficinas ubicadas dentro del mismo inmueble.

La presencia permanente de los cuerpos de seguridad generó un ambiente de hermetismo alrededor de una audiencia que, por su naturaleza, reviste un evidente interés público.

Cobertura periodística, entre restricciones

La jornada también estuvo marcada por las condiciones en las que trabajaron los representantes de los medios de comunicación.

Inicialmente, quienes ya se encontraban dentro del complejo fueron instruidos para abandonar el edificio y permanecer completamente fuera del inmueble. Posteriormente, las autoridades modificaron la indicación y permitieron su permanencia únicamente en el área del estacionamiento, sin autorización para ingresar a la sala donde se desarrollaba la audiencia.

Sin espacios habilitados para la prensa, sin acceso a sanitarios y bajo temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, reporteros, fotógrafos y camarógrafos permanecieron durante varias horas buscando pequeñas áreas de sombra proyectadas por árboles, bardas o postes para continuar con la cobertura.

A ello se sumó la ausencia de información oficial en tiempo real, situación que obligó a los comunicadores a esperar durante horas el desarrollo de una diligencia que transcurría completamente fuera de su vista.

Audiencia clave en la investigación por la muerte de Dafne

La comparecencia judicial representa uno de los momentos más relevantes dentro de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años fallecida el pasado 16 de julio durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

En esta etapa procesal, la autoridad judicial deberá valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, así como los argumentos de la defensa, para determinar si existen elementos suficientes para vincular formalmente a proceso a Jorge Luis “N” y Estrellita “M”.

Ambos permanecen privados de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.