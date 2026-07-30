Defensa detiene a Mario Alberto Cortés, comisario de Tlayolapa, ligado a Los Ardillos

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Mario Alberto Cortés, comisario municipal de la localidad Tlayolapa, en el municipio de Juan R. Escudero, en la Tierra Colorada de Guerrero, y presunto integrante del grupo delictivo de “Los Ardillos”, fue detenido este jueves por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la detención del indiciado se realizó, derivado de trabajos de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en cumplimiento a una orden de aprehensión, por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad, en agravio de servidores públicos de esa fiscalía.

Las investigaciones establecen que Cortés, quien fue comisario municipal de Tlayolapa, es integrante de “Los Ardillos” y colaborador cercano a Benito Sánchez Millán, alias "El Oso", jefe regional y de plaza de la organización, con influencia en la región de la Costa Chica con la Montaña baja de Guerrero.

También se estableció que Cortés participaba en la organización de las movilizaciones y bloqueos realizados sobre la autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada, encabezados por Daniel Rosas Martínez, quien fue detenido el 17 de marzo de 2026, por el delito de privación de la libertad en contra de servidores públicos.

La Defensa informó que Cortés fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.