“Cascarita por la impunidad": colectivos protestan por desaparecidos en Coahuila

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUUNDEM) llevaron a cabo la actividad "Una Cascarita por la Impunidad", aprovechando la efervescencia del Mundial 2026.

El evento se realizó en la Plaza de Armas de Saltillo y en la Plaza Mayor de Torreón.

Durante su mensaje, destacaron que el Mundial de Futbol pasará a la historia por la corrupción y la impunidad que representan los casi 140 mil desaparecidos en el país.

"Urge visibilizar a nuestras madres, padres, hijas e hijos desaparecidos".

Al mismo tiempo, hicieron un llamado a fiscales, secretarios de Seguridad Pública, gobernadores y a la presidenta de la República para que atiendan y detengan esta tragedia humanitaria.

Manifestaron que, en el contexto del Mundial, se están jugando la vida por visibilizar a sus seres queridos desaparecidos.