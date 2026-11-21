Más de mil pacas de ropa, que se presume ingresaron de forma ilegal en el país, fueron aseguradas tras un cateo ejecutado en una bodega por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Monterrey, Nuevo León.

La FGR cumplimentó la orden de cateo que obtuvo del Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

Foto: Especial

Derivado de investigaciones, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron en la bodega, ubicada en la colonia Moderna, las pacas de ropa con un peso aproximado de 40 toneladas 710 kilos.

También se confiscaron cinco cartuchos para arma de fuego.

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Tanto lo asegurado como el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación quien realiza las investigaciones correspondientes para ejecutar acción penal por delitos contemplados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.