El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expresó sus condolencias a las familias de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante las acciones militares relacionadas con la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa.

A través de sus redes sociales, el responsable de la seguridad del país reconoció el valor de los soldados que perdieron la vida ante la resistencia armada de integrantes de la organización criminal de los Beltrán Leyva, quienes intentaron impedir la captura de su líder.

“Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México”, expresó García Harfuch, al manifestar su solidaridad con los familiares y compañeros de armas de los militares fallecidos.

De acuerdo con el balance de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), desde el inicio de las operaciones, la noche del viernes 20 de noviembre, hasta la mañana de este sábado, se contabilizaron 11 personas fallecidas, cuatro militares y siete presuntos agresores, además de ocho detenidos.

Los soldados que perdieron la vida pertenecían a unidades regulares de infantería del Ejército Mexicano y se trasladaban al municipio de Guasave para reforzar el dispositivo de seguridad implementado tras la captura del presunto narcotraficante.

Excélsior

García Harfuch señaló que la reacción violenta de la organización delictiva puso en riesgo la integridad y tranquilidad de las familias sinaloenses, al tiempo que destacó que estas acciones federales forman parte del combate a la impunidad.

Por su parte, la Defensa manifestó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos, a quienes garantizará acompañamiento permanente y el otorgamiento de los apoyos institucionales correspondientes.

A las 05:20 horas de este sábado, “El Chapo Isidro”, junto con su primo Germán “N”, alias “El Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización criminal, y su cuñado José “N”, presunto operador financiero, arribaron a la Ciudad de México a bordo de una aeronave militar.

Los tres fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Otros cinco presuntos integrantes de la estructura criminal fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa. Entre ellos se encuentra Pánfilo “N”, primo hermano del detenido y señalado como operador logístico de la organización.

Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘Chapo Isidro’ Especial

Durante las operaciones, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron un fusil Barrett calibre .50, diez armas de diferentes calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero en efectivo.