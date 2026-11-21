El desarrollo inmobiliario de Morelos atraviesa una etapa de expansión, impulsada por la llegada de nuevas inversiones, el crecimiento de infraestructura y el interés por destinos que combinan actividad económica, conectividad y oferta residencial. En este escenario, AM Real Estate participa en la transformación del mercado con proyectos como Almanta, en Xochitepec, y Alaya, uno de sus clústeres.

El proyecto se inserta en una zona que ha comenzado a registrar una mayor actividad económica, con presencia de universidades, centros de formación, instalaciones industriales e inversiones de distintos sectores. Estos factores han contribuido a ampliar el interés por Xochitepec, tanto de quienes buscan una segunda vivienda como de personas que consideran establecerse de manera permanente en Morelos.

De acuerdo con Alejandro Rodríguez, director comercial de Grupo AM, el desarrollo ha reportado más de 600 propiedades comercializadas desde su inicio y algunas unidades comenzaron recientemente sus procesos de escrituración. Alaya forma parte de la estructura del proyecto y representa una nueva etapa de su oferta residencial.

Más allá de la venta de propiedades, la actividad inmobiliaria genera una cadena de trabajo que involucra construcción, movimiento de tierras, adquisición de materiales, transporte, contratación de personal y servicios. Rodríguez estima que el proyecto generará cientos de empleos directos, además de puestos indirectos vinculados con su operación y desarrollo.

El crecimiento de proyectos residenciales también coloca sobre la mesa el reto de vincular la inversión con la economía local. El alcalde de Xochitepec, Roberto Gonzalo Flores Zúñiga, ha señalado que busca que los nuevos desarrollos favorezcan la contratación de trabajadores, proveedores, transportistas y prestadores de servicios del municipio, para que parte de la actividad económica se refleje en la comunidad.

El municipio, además, ha planteado la necesidad de acompañar la expansión con planeación urbana y ecológica. La actualización de sus instrumentos de desarrollo busca orientar el crecimiento y establecer criterios para el uso del suelo, en un territorio que combina áreas urbanizadas, terrenos agrícolas y zonas naturales, como la selva baja caducifolia.

En ese contexto, la participación de AM Real Estate en Xochitepec se inscribe en una etapa de transformación del mercado residencial de Morelos, en la que el desarrollo de nuevos proyectos convive con la necesidad de ampliar infraestructura, servicios y oportunidades económicas, así como de mantener un crecimiento ordenado del territorio.