Características de cuerpos en camioneta coinciden con secuestrados en Sinaloa

Cinco cuerpos fueron localizados en la caja de una camioneta abandonada sobre la Autopista Estatal Benito Juárez, a la altura del kilómetro 14, en las inmediaciones de la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato, Sinaloa.

De acuerdo con información preliminar de autoridades estatales, las características físicas coinciden con las de los cinco hombres reportados como secuestrados el pasado 7 de febrero cuando se dirigían al norte del estado. No obstante, la identificación oficial dependerá de pruebas genéticas y periciales que realiza el Servicio Médico Forense (Semefo).

El vehículo, una camioneta Mitsubishi, fue localizado en el carril de norte a sur con dirección a Culiacán. Los cuerpos estaban en la parte trasera, envueltos en plástico y cobijas, cubiertos por una lona verde para evitar su visibilidad desde el exterior. Algunos presentaban signos de descomposición avanzada, según reportes preliminares.

Vinculación con desaparición ocurrida en Ahome

El hallazgo podría estar relacionado con la privación ilegal de la libertad de cinco hombres y una mujer, interceptados por un grupo armado la mañana del sábado 7 de febrero antes de llegar a la Villa de Ahome.

La mujer fue liberada horas después, con visibles huellas de violencia, mientras que de los otros cinco ocupantes no se tuvo información hasta el reciente hallazgo.

Las personas reportadas como desaparecidas…

Heriberto López Díaz , de 30 años

, de 30 años Juan Antonio Soto Espain , de 29 años

José Ángel Soto Espain , de 17 años

Luis Ramón Flores Ceballos , de 38 años

Luis Armando Flores Vallejo , de 19 años

Todos eran originarios de los municipios de Mazatlán y Ahome y habían salido del puerto de Mazatlán antes de ser interceptados.

El hallazgo podría estar relacionado con la privación ilegal de la libertad de cinco hombres y una mujer. Jesús Bustamante

Traslado al Semefo y proceso de identificación

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio. Debido al número de cuerpos y a las condiciones en que fueron localizados, se solicitó una grúa de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) para trasladar la unidad completa al Semefo sin manipular la escena.

Fue hasta su arribo al Servicio Médico Forense cuando se confirmó el número total de personas fallecidas. Las autoridades informaron que se realizarán pruebas periciales, necropsias de ley y estudios de genética forense para determinar identidad, causas de muerte y tiempo aproximado de fallecimiento.

La entrega oficial a los familiares dependerá de la confirmación científica de identidad.

Tras el reporte de la desaparición, autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron operativos de búsqueda en la zona norte del estado y emitieron fichas de localización para cada uno de los afectados. Sin embargo, no se obtuvo resultado positivo hasta el hallazgo en Navolato, a más de 200 kilómetros del sitio donde presuntamente ocurrió la privación de la libertad.

El caso se suma a una serie de hechos violentos registrados en la región, particularmente en zonas rurales y carreteras estatales. La Fiscalía estatal mantiene abiertas las líneas de investigación correspondientes.

asc