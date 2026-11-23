Una trabajadora de la Fiscalía General del Estado murió atropellada por dos motociclistas menores de edad que circulaban frente a las instalaciones del organismo. La víctima, identificada como Martha N. quien apenas se reincorporaba a sus labores después de dar a luz, dejó en la orfandad a una pequeña de días de nacida.

Este hecho ocurrió este lunes al mediodía. El reporte de las autoridades señala que Martha N intentó cruzar la avenida Arco Sur, frente a la Fiscalía, donde se desempeñaba como auxiliar en el área administrativa.

Justo en ese momento circulaban dos menores de 17 y 13 años a bordo de una motocicleta. El conductor no frenó a tiempo y arrolló a la empleada, quien presuntamente tuvo un fuerte golpe en la cabeza que fue mortal.

Los menores se quedaron en el sitio, aún confundidos por lo ocurrido, pues ellos también resultaron golpeados durante el percance. Peritos forenses llegaron al sitio e hicieron los trámites pertinentes para el levantamiento del cuerpo.

Los compañeros y compañeras de Martha N lamentaron lo sucedido, pero también recordaron que en los últimos años se han registrado innumerables accidentes de motocicleta de los que han dado cuenta en la Fiscalía por los daños y las víctimas que han dejado.