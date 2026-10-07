Captan a mujer prendiendo fuego a camioneta en Nuevo León

Una mujer fue captada prendiendo fuego a una camioneta estacionada en la calle Ruiseñor de la colonia Paseo de Santa Rosa en Apodaca, Nuevo León.

El caso fue expuesto por una creadora de contenido en Facebook, quien calificó a la mujer como “un peligro”, de acuerdo a ABC Noticias.

En las imágenes se puede observar a la ciudadana (suéter blanco y pantalón negro) cruzando la calle y colocándose justo en la parte trasera de la camioneta marca Jeep color negra.

Después de permanecer varios segundos en la zona, vigilando en los alrededores, la mujer sacó algo de su pantalón y lo incrustó en la llanta del vehículo. Enseguida se retiró, pero regresó rápidamente con un encendedor para crear el fuego.

La llanta trasera derecha de la camioneta estuvo incendiándose durante varios segundos hasta que un conductor que circulaba por la zona se detuvo y logró apagar las llamas con un vaso con agua.

En los instantes finales del video se aprecia que una mujer también se detuvo cerca de la camioneta para intentar brindar apoyo al joven que estaba atendiendo la emergencia. Ambos permanecieron hablando por un rato, sin conocer de manera certera lo que había ocurrido.

La persona que hizo la denuncia en redes sociales explicó que esta mujer ya tendría antecedentes delictivos, y es que hace algunos años habría ingresado a una dulcería de San Nicolás para cometer un asalto.

Se desconoce si las autoridades de Apodaca tomaron conocimiento de este hecho para brindar apoyo al conductor o conductora afectada, y por supuesto, para proceder legalmente contra la presunta responsable.