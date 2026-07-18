Aparece canícula en México con menos lluvias y más calor

Regiones del noreste y oriente de México, así como de la costa del Pacífico Sur ya presentan un patrón estacional asociado a la canícula, determinó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con base en los registros a la baja de lluvias durante el mes de julio, el SMN anunció la aparición de la canícula, sequía de medio verano o sequía intraestival.

La canícula es un fenómeno climático que anualmente se presenta en México, se caracteriza por una disminución de la nubosidad y las precipitaciones, lo que propicia un incremento en la sensación térmica debido a la mayor incidencia de radiación solar.

Sin embargo, esto no implica que se registren las temperaturas más altas del año, ya que los valores extremos generalmente se presentan en meses previos, como mayo. Es importante señalar que la canícula no afecta a todo el territorio nacional, ni ocurre con la misma intensidad o duración.

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Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia sobre la vertiente del Golfo de México, incluyendo la Península de Yucatán, así como en algunas regiones del centro del país y costas del Pacífico sur mexicano”, precisó.

El Servicio Meteorológico Nacional agregó que en la mayor parte de la República Mexicana la temporada de lluvias ocurre entre mayo y octubre, cuando se acumula hasta 80 por ciento de la precipitación total anual, de acuerdo con los registros históricos, excepto en Baja California, donde las lluvias ocurren durante el invierno.

Con base en las mediciones realizadas por el SMN, durante el primer semestre del 2026 México registró un superávit de lluvia del 7.9 por ciento respecto del promedio climatológico 1991-2020, a la vez que junio de 2026 fue el décimo noveno junio más húmedo de los registros desde 1941. Mientras que del 1 al 15 de julio se registró una disminución de 8.7 por ciento en la precipitación respecto del mismo promedio”, explicó.

De acuerdo con investigaciones acerca del comportamiento del periodo canicular, predecir con exactitud su inicio, duración y fuerza es un desafío, ya que su comportamiento varía significativamente cada año, pudiendo presentarse de forma anticipada desde junio o extenderse hasta septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la canícula es un fenómeno climático normal y esperado dentro del ciclo anual de lluvias, su seguimiento permite una mejor planificación en sectores como la agricultura, salud y gestión del agua.