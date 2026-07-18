Pierde fuerza Elida, se mantiene como tormenta tropical

La Tormenta Tropical Elida comienza a debilitarse al acercarse a condiciones desfavorables, mientras mantiene su ruta mar adentro, sin afectar costas nacionales.

El sistema se ubica a mil 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento actual hacia el norte-noroeste a 19 kilómetros por hora, vientos máximos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que además mantiene vigilancia sobre una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Jalisco y Colima.

Mientras que el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el ingreso de humedad, ocasionarán Iluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.

Las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes se esperan en Sonora (sureste), Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Coahuila (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Colima, Estado de México (centro y oeste), Guerrero (costa), Oaxaca (noreste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California, Tlaxcala y Morelos.

Por otra parte, persistirá el ambiente vespertino muy caluroso en el noroeste de México, y extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California.

El SMN pronosticó temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Chihuahua, Durango (oeste y noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo temperaturas máximas de 30 a 35 °C en San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).