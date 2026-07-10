¿Tormenta negra y canícula de 50°C en México? La verdad detrás de las alertas

Las redes sociales como WhatsApp, Facebook, X (antes Twitter) y TikTok se han inundado recientemente con cadenas que advierten sobre fenómenos meteorológicos apocalípticos: una supuesta "Tormenta Negra" con 72 horas de lluvias ininterrumpidas y una canícula extrema de 50 grados.

Sin embargo, los expertos en meteorología han alzado la voz para frenar la desinformación. Aquí te explicamos por qué estas alertas son falsas y cuál es el pronóstico real del clima para la República Mexicana.

Desmintiendo los mitos: Ni tormenta negra, ni canícula letal

La plataforma independiente de divulgación climática, @InfoMeteoro, dirigida por el meteorólogo operativo José Martín Cortés, ha desmentido categóricamente los rumores que circulan en internet.

El mito de la canícula

Las cadenas de redes sociales aseguran que viviremos 40 días sin lluvias y con temperaturas de 50 grados en todo el país. La realidad científica es muy distinta. El experto aclaró que la canícula es simplemente una disminución en la cantidad de lluvias entre los meses de julio y agosto, y no afecta a todo el territorio nacional.

"NO tiene fecha de inicio/fin, NO dura 40 días y NO es la época más calurosa del año", detalló José Martín Cortés.

La inexistente "tormenta negra" en México

Sobre el rumor de precipitaciones torrenciales ininterrumpidas por tres días bajo el nombre de "tormenta negra", @InfoMeteoro explicó que este término no existe en México. Es una clasificación utilizada en algunos países de Asia para referirse a lluvias que acumulan 70 milímetros en menos de una hora, pero no es aplicable a nuestra región.

El clima real: Pronóstico oficial del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico oficial del clima. Si bien no hay fenómenos apocalípticos, sí debemos prepararnos para contrastes importantes: lluvias fuertes por las ondas tropicales 17 y 18, y calor extremo en el norte debido a un anticiclón.

¿Dónde lloverá más fuerte?

La combinación de canales de baja presión y la llegada de nuevas ondas tropicales dejarán precipitaciones importantes:

Lluvias intensas: Guerrero y Oaxaca.

Guerrero y Oaxaca. Lluvias muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas.

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas. Lluvias fuertes: Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos: Baja California Sur, Colima y Michoacán.

¿Dónde hará más calor?

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en el noroeste y norte del país. Toma precauciones si vives en las siguientes regiones: