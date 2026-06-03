Cancelan procesión de Corpus Christi ante bloqueos de la CNTE en el Centro Histórico

La Arquidiócesis Primada de México anunció la cancelación definitiva de la Procesión de Corpus Christi en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México.

En redes sociales, la institución religiosa explicó que no hay condiciones para realizar dicha evento religioso este jueves.

“La decisión se toma para cuidar la seguridad de todos los fieles debido a los acontecimientos actuales en la CDMX”, señala.

Actualmente, el Zócalo capitalino permanece cercado por campamentos de la CNTE sobre las calles 5 de Mayo y la avenida 20 de Noviembre, ademas de otras calles aledañas donde los maestros han instalado lonas y casas de campaña.

Lo anterior ha restringido el espacio peatonal y la dinámica social, cultural y económica de la zona. Por ejemplo, el Congreso capitalino debe sesionar en una sede alterna ante la imposibilidad de ingresar al recinto de Donceles.

La Suprema Corte de Justicia también labora en su sede de avenida Revolución, mientras que el Museo Nacional de Arte reabrirá hasta nuevo aviso.

Además, comerciantes acusan la pérdida de más de 400 millones de pesos por el sitio de la CNTE.

Pese a la suspensión del acto en la vía pública, las autoridades eclesiásticas agradecieron a los fieles, sacerdotes y comunidades religiosas que dedicaron semanas previas a la preparación y logística de la festividad litúrgica.

Asimismo, la Arquidiócesis llamó a realizar la conmemoración a espacios locales y parroquiales, al invitar a la feligresía a vivir la solemnidad de Corpus Christi al interior de las distintas parroquias y comunidades de sus respectivas localidades.