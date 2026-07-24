Golpean al crimen organizado con aseguramiento de 81 armas largas 

Un operativo, coordinado por la Mesa Estatal de Seguridad en Sonora, logró el aseguramiento de un arsenal de alto poder con decenas de rifles de asalto y miles de cartuchos útiles, además de explosivos; el gobernador Alfonso Durazo Montaño, calificó esta acción como un fuerte golpe a las estructuras del crimen organizado, que fortalece la estrategia permanente para preservar la paz en Sonora.

El aseguramiento fue concretado con el trabajo conjunto del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y el Mando Único Policial de San Luis Río Colorado, cuyos trabajos de inteligencia, investigación y coordinación permitieron ejecutar una orden de cateo autorizada por un juez.

Foto: Daniel Sánchez Dórame | Excélsior

Durante la intervención fueron aseguradas 81 armas largas, entre ellas cuatro ametralladoras de alto poder; 128 cargadores; 274 mil 800 cartuchos útiles de diversos calibres; un vehículo Jeep Grand Cherokee modelo 2025 con reporte de robo y un inmueble.

La Mesa Estatal de Seguridad reconoció la labor de las instituciones participantes y destacó que este resultado refleja la coordinación permanente entre las corporaciones para debilitar la capacidad operativa de los grupos delictivos y retirar de circulación armamento de alto poder que representa un riesgo para la población.

Las instituciones que integran la estrategia de seguridad reafirmaron que continuarán fortaleciendo los operativos conjuntos en todo el estado, para combatir a los generadores de violencia, retirar armas de las calles, preservar la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses.