Decomisan cargamento con más de 8 millones de cigarros pirata

Un cargamento con ocho millones 436 mil cigarrillos presuntamente apócrifos fue identificado durante una operación de importación en la Aduana de Manzanillo, Colima, como resultado de labores de inteligencia, análisis de riesgo y revisión documental.

La detección fue realizada por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Manzanillo y autoridades que integran el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con la información oficial, el embarque procedía del extranjero y fue sometido a una revisión especializada después de que los sistemas de control aduanero identificaron elementos que requerían una verificación más detallada.

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El análisis de los documentos comerciales, los perfiles de importación y las características de la operación permitió localizar la mercancía, cuya autenticidad quedó bajo revisión de las autoridades competentes.

La ANAM señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para identificar operaciones atípicas, inconsistencias en la documentación y movimientos comerciales que pudieran representar riesgos para la seguridad o el cumplimiento de las disposiciones en materia de comercio exterior.

En el operativo también fueron aplicados mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y supervisión de la cadena logística utilizada para el traslado del cargamento.

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Las autoridades federales mantienen las investigaciones para establecer el origen, destino y situación jurídica de los más de 8.4 millones de cigarrillos, así como para determinar posibles responsabilidades relacionadas con su ingreso al territorio nacional.

La dependencia indicó que continuará reforzando los controles en puertos, aeropuertos y cruces fronterizos para detectar mercancías irregulares y combatir las operaciones que intenten vulnerar la vigilancia aduanera.