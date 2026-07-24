98 militares concluyen estudios de posgrado en Escuela Superior de Guerra

Un total de 98 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional concluyó este viernes su preparación académica en la Escuela Superior de Guerra, ubicada en San Jerónimo Lídice, al sur de la Ciudad de México.

La ceremonia de graduación se realizó a las 09:00 horas del 24 de julio de 2026 y fue encabezada por el subsecretario de la Defensa Nacional, general de División de Estado Mayor Enrique Martínez López.

Entre los egresados se encuentra un militar de la República de Corea del Sur, quien cursó sus estudios junto con personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Durante el acto académico se entregaron reconocimientos a un coronel y 12 tenientes coroneles pertenecientes a la primera antigüedad de la Maestría en Dirección Estratégica con Especialidad en Estado Mayor Conjunto, impartida bajo la modalidad mixta.

También concluyeron su formación 20 jefes y 65 oficiales de la cuarta antigüedad de la Maestría en Administración Militar con Especialidad en Estado Mayor.

Al evento acudieron mandos del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México y la Guardia Nacional, así como agregados militares y aéreos acreditados en el país. También estuvieron presentes invitados especiales y familiares de los graduados.

La conclusión de estos programas representa el cierre de una etapa de formación especializada, caracterizada por la preparación en planeación, administración, conducción de operaciones y toma de decisiones estratégicas.

Los nuevos graduados asumirán responsabilidades dentro de sus respectivas instituciones, donde deberán aplicar los conocimientos adquiridos y ejercer funciones de mando bajo los principios de lealtad, honor, disciplina y servicio a México.