Localizan y procesan campo de exterminio del crimen organizado en Nayarit

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Nayarit procesan un predio ubicado en la localidad de La Curva, en el municipio de Xalisco, el cual era utilizado por el crimen organizado como un campo de exterminio e incineración clandestina de restos humanos.

Las labores de inspección en el sitio comenzaron desde el pasado 3 de octubre y cuentan con la participación activa de familiares de víctimas e integrantes de colectivos de búsqueda que se sumaron a las diligencias de campo.

La fiscal de la entidad, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, detalló la estructura hallada en la zona, la cual operaba mediante métodos artesanales para la destrucción de evidencia biológica:

“Estamos procesando un centro de exterminio por incineración. El día sábado ya se incorporaron las madres a estos trabajos. Eso que ven al centro es una hornilla artesanal. Ahí se coloca un tambo, se llena de diésel, de gasolina y de jabón para que se adhiera a la piel y a las telas; se queman los cuerpos, los huesos se carbonizan y se arrojan a un riachuelo que ven al margen derecho”.

Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal de Nayarit Excélsior

Además del área de incineración, la funcionaria estatal confirmó que dentro del mismo perímetro se encuentra en fase de procesamiento una fosa clandestina donde han sido halladas prendas de vestir y restos óseos.

“Hay cuerpos de reciente localización y esperamos poder contar con correspondencia”, precisó la fiscal Heredia Verdugo sobre la posibilidad de lograr la identificación genética de las víctimas.

Las autoridades y los colectivos de búsqueda mantendrán los peritajes en la zona con el fin de recuperar la totalidad de los indicios e integrarlos a las carpetas de investigación correspondientes.

Claves del hallazgo en Xalisco, Nayarit:

Ubicación: Poblado de La Curva, municipio de Xalisco, Nayarit.

Inicio de trabajos: Operativos activos desde el 3 de octubre con presencia de colectivos de madres buscadoras.

Estructura hallada: Hornilla artesanal para incineración con tambos y acelerantes, además de vertedero en un riachuelo contiguo.

Estatus de la investigación: Extracción de cuerpos de reciente localización, prendas de vestir y pruebas para correspondencia genética.