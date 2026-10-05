Localizan avioneta que se desplomó; no descartan posible atentado contra el gobernador de Nayarit

TEPIC, Nayarit.

La avioneta Cessna Citation 501, matrícula XB-BAR, que sufrió un accidente poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Tepic, cuando se dirigía hacia Aguascalientes, ya fue localizada en la zona serrana de Ixtlán del Río, cerca de la localidad de Los Mezquites.

En la aeronave viajaban el comandante Óscar Quezada y el copiloto Ricardo, quienes perdieron la vida en el accidente.

En la aeronave viajaban el comandante Óscar Quezada y el copiloto Ricardo, quienes perdieron la vida en el accidente. Especial

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal, Bomberos del Estado y cuerpos de emergencia.

Hasta el momento se desconocen las causas del desplome de la avioneta.

La fiscal de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, dijo que no se descarta que la caída de la aeronave pueda estar relacionada con un posible atentado contra el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

Lo anterior, debido a que, tras la detención de un sujeto, le fueron asegurados cinco teléfonos celulares que contenían información sobre vuelos utilizados por funcionarios estatales, incluyendo matrículas de aeronaves, horarios y nombres.

“Él nos iba explicando de quién recibía mensajes y para qué fin, de corporaciones, y allí se encontraban los vuelos del gobernador. Entonces, cada que uno de los funcionarios de gobierno tomaba un vuelo privado como el que ayer se siniestró, cuando era requerido por necesidad del servicio —no todos, no siempre el gobernador lo ha utilizado o su familia—, entonces eso nos alertó bastante porque tenía la matrícula, el horario, quiénes abordaban el avión”, señaló.

La fiscal indicó que el gobernador utilizaba ocasionalmente la aeronave.

“Que aunque pudiera ser una falla mecánica o por clima, no queremos descartar la posibilidad de que, como ocasionalmente el gobernador sí usaba ese vuelo, él hubiese sido el objetivo”, agregó.