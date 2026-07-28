Cámara de Diputados recolecta casi 8 toneladas de ayuda para damnificados por sismos en Venezuela

La Cámara de Diputados recolectó casi ocho toneladas de insumos de primera necesidad que serán trasladados a Venezuela para apoyar a los damnificados por los sismos registrados en ese país sudamericano.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, difundió un mensaje para reconocer la participación de trabajadores, personal administrativo y ciudadanía que acudieron a realizar sus aportaciones.

Monreal detalló que el volumen recolectado contempla agua embotellada, medicamentos, material de curación, ropa, artículos de higiene personal y alimentos no perecederos.

"Gracias a quienes participaron aportando víveres, ropa, medicamentos y otros artículos para enviárselos al pueblo de Venezuela. La Cámara actuó: llevamos casi ocho toneladas de estos productos para los hermanos que sufren", señaló el legislador.

Adelantó que el módulo de recepción instalado en el Palacio Legislativo permanecerá en funciones para seguir concentrando la ayuda de quienes deseen colaborar en las próximas entregas.

"Vamos a seguir con el centro de acopio para todos aquellos que tengan una voluntad humanitaria y quieran aportar alguno de estos artículos para los hermanos de Venezuela que están sufriendo", puntualizó Monreal.