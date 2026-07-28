Casos de dengue en México: ¿Cuáles son los estados más afectados y cuántos contagios hay?

El panorama del dengue en México continúa en constante monitoreo por las autoridades sanitarias. Hasta el corte del 20 de julio (semana epidemiológica número 28), la Secretaría de Salud reportó un acumulado de 3 mil 351 casos confirmados a nivel nacional.

La enfermedad viral, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, se encuentra presente en la gran mayoría del territorio mexicano, afectando a 28 de las 32 entidades del país.

Los 5 estados con más casos de dengue

La concentración de contagios es clara: el 78% de las personas contagiadas se agrupa en solo cinco estados de la República Mexicana. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, estas son las entidades que concentran el mayor número de casos:

Sonora, 938 Veracruz, 532 Tabasco, 453 Sinaloa, 433 Baja California Sur, 182

Del total de pacientes a nivel nacional, la dependencia federal advirtió que mil 862 casos fueron clasificados como dengue con signos de alarma y dengue grave, lo que representa una situación de cuidado clínico. Además, la estadística por género indica que el 53% de los diagnosticados son mujeres, frente a un 47% de hombres.

Estados de México sin casos de dengue

En contraste con las zonas de alto contagio, actualmente solo cuatro entidades del país se mantienen libres del virus . Los estados que no han reportado pacientes con dengue en lo que va del año son:

Ciudad de México

Tlaxcala

Colima

Zacatecas

Muertes por dengue: Cifras oficiales

En cuanto a la tasa de letalidad, la Secretaría de Salud informó que durante las últimas dos semanas no se registraron nuevos decesos. Por lo tanto, la cifra de muertes por dengue en México se mantiene en 7 .

Las defunciones se han distribuido de la siguiente manera:

Veracruz: 2 muertes

2 muertes Tabasco: 1 muerte

1 muerte Quintana Roo: 1 muerte

1 muerte Michoacán: 1 muerte

1 muerte Oaxaca: 1 muerte

1 muerte Querétaro: 1 muerte

El mosquito transmisor del dengue se desarrolla en recipientes con agua estancada dentro y alrededor de los hogares.