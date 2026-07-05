Dos mil toneladas de víveres en donaciones fueron enviadas a Venezuela

El gobierno mexicano, a través de dos buques de la Secretaría de Marina Armada de México, traslada a Venezuela un nuevo cargamento de ayuda humanitaria que supera las 2 mil toneladas de víveres diversos y equipo necesario para la población damnificada por los sismos del pasado 24 de junio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que los Buques de Apoyo Logístico Isla Holbox y Huasteco con el cargamento partieron este domingo del muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en el Puerto de Veracruz.

El buque ARM Holbox (BAL-02), transporta un cargamento de víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos, sumando un aproximado de mil 750 metros cúbicos entre estos bienes. Así como cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de generar mil litros de agua purificada por hora y sus operadores.

En el buque ARM Huasteco van víveres, agua embotellada...

Asimismo, en el buque ARM Huasteco (AMP-01), la carga consta de víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal e insumos médicos, sumando 253 metros cúbicos, con el mismo destino. En total 2 mil 003 metros cúbicos de víveres.

Los alimentos y artículos diversos procesados por las dependencias del gobierno federal provienen de donaciones realizadas en diversos centros de acopio implementados en la Ciudad de México por parte de autoridades y organizaciones de la sociedad civil

Para esta tarea, explicó la Cancillería, se emplearon 100 elementos de la Primera Región Naval, integrantes de las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE) en el embarque, traslado vía marítima y desembarque de la carga, así como una grúa y dos montacargas.

Ambos buques tendrán una travesía de seis días hasta llegar a su destino a Venezuela el próximo 10 de julio. Esta ayuda se suma al avión que partió esta semana rumbo a Venezuela con ocho plantas de energía eléctrica.