Centros de acopio recolectan 18 toneladas de víveres para Venezuela

Unas 18 toneladas de víveres fueron recolectadas en los 21 centros de acopio instalados por el gobierno de la Ciudad de México para apoyar a los venezolanos afectados por los sismos del 24 de junio.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informó que los víveres saldrán hacia Veracruz y de ahí el 27 de julio se enviarán a Venezuela.

En apoyo solidario a nuestras hermanas y hermanos venezolanos, afectados por los fuertes sismos del pasado 24 de junio, se recolectaron 18 toneladas de víveres a través de los 21 centros de acopio que por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, se instalaron en distintos puntos de la Ciudad de México”, informó a través de redes sociales.

Foto: Especial

En coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y la Empresa de Grúas y Transportes Salas, la ayuda humanitaria será trasladada a Veracruz, donde posteriormente será enviada vía marítima a Venezuela, agregó.

"Todos estamos poniendo un granito de arena, para que la ayuda llegue a las manos de quienes más lo necesitan, a aquellos que perdieron todo.