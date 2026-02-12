Atacan a balazos oficinas de tránsito y fiscalía estatal en Matamoros, Tamaulipas

Hombres armados protagonizaron diversos ataques y enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que alarmaron a los habitantes del sector surponiente de la localidad. De acuerdo con información de fuentes policiales que pidieron permanecer en el anonimato, los tiroteos iniciaron alrededor de la 01:30 horas en la colonia Expo Fiesta Norte.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el hecho, aunque omitió señalar si los hechos violentos se produjeron entre grupos delictivos o si hubo enfrentamientos con elementos policiales. Por otra parte, las mismas fuentes confirmaron un ataque armado contra las oficinas de Tránsito municipal, ubicadas en esa misma colonia.

Impactos de bala en patrullas de Matamoros tras balaceras. Especial

A través de fotografías difundidas en redes sociales se aprecian múltiples impactos de bala de grueso calibre en las fachadas, aunque hasta el momento se desconoce el número exacto de disparos que recibieron las paredes. Algunas patrullas fueron alcanzadas por las balas.

Además de la oficinas de Tránsito municipal, la sede de la Fiscalía General Regional pertenecientes a la misma fiscalía estatal también fueron tiroteadas. Vehículos que estaban en el estacionamiento también resultaron con impactos de bala.

Persecuciones y balaceras en Matamoros

Una serie de persecuciones y detonaciones de arma de fuego ocurrieron minutos después en colonias vecinas como Expofiesta Sur, Sección 16, Voluntad y Trabajo, Abelardo de la Torre, Lomas de San Juan, Villas Las Torres y Ampliación Solidaridad.

Algunos vecinos denunciaron haber quedado en medio del fuego cruzado entre camionetas tripuladas por civiles. "Acabo de pasar lo peor de mi vida", escribió la usuaria Ceci Torres en su cuenta de Facebook.

Impactos de bala tras enfrentamientos en Matamoros Especial

"Detrás de mí, en el camino a mi casa, dos camionetas se estaban balaceando a tres metros de nosotros; poncharon porque venían detrás. Quisimos meternos a un Oxxo para resguardarnos mi esposo y yo, ya que la balacera fue literalmente enfrente de nosotros, pero la señora del Oxxo nos dijo que no podía abrir ni dejarnos pasar", denunció.

Vecinos de otras colonias aseguraron haber visto varios drones sobrevolar las calles, aunque desconocían si pertenecían a las autoridades o eran operados por grupos delictivos.

Matamoros es una ciudad industrial donde la mayor parte de la actividad laboral se concentra en maquiladoras, por lo que muchos ciudadanos fueron sorprendidos por los hechos cuando salían de su turno nocturno.

Con sus teléfonos celulares, habitantes de Matamoros grabaron las ráfagas de disparos de armas de alto poder. Cerca de las cinco de la mañana, la situación se tranquilizó.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún informe oficial sobre lo ocurrido en Matamoros. Dicha ciudad es bastión del Cártel del Golfo y colinda con la ciudad estadunidense de Brownsville, Texas.

vjcm