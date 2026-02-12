Rescatan y desenmallan a cinco lobos marinos en Baja California Sur

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) coordinó el rescate, desenmalle y atención médica a cinco ejemplares de lobo marino (Zalophus californianus) los días 6, 7 y 8 de febrero, en los municipios de Los Cabos y La Paz, en Baja California Sur.

Los eventos se derivaron de varios reportes ciudadanos sobre lobos marinos enmallados y con signos de afectaciones físicas. El enmallamiento de fauna marina es una de las principales amenazas para estas especies, ya que puede provocar lesiones, limitaciones en la movilidad, infecciones, deshidratación y, en casos graves, la muerte.

El 6 de febrero, en el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas, se realizó un desenmalle y la atención médica de un ejemplar que presentaba laceraciones por artes de pesca. Debido a su estado clínico reservado, fue trasladado a la ciudad de La Paz para tratamiento veterinario especializado.

Las mallas pueden provocar infecciones, deshidratación y, en casos graves, la muerte debido a la nula movilidad de las especies. Cortesía

El 7 de febrero, en la lobera del Área Natural Protegida Archipiélago de Espíritu Santo, en el municipio de La Paz, se efectuaron dos desenmalles a ejemplares hembra afectados por líneas y mallas de pesca.

El 8 de febrero, en Cabo San Lucas, se rescató una hembra de aproximadamente un año de edad, que presentaba signos de deshidratación, la cual también fue trasladada a La Paz para su atención y recuperación.

Las acciones se realizaron mediante un esquema de coordinación entre Profepa y diversas instituciones y organizaciones, entre ellas la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Secretaría de Marina (Semar), el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar), Cabo Dolphins, México Marine Wildlife Rescue Center, la Red de Observadores Ciudadanos (acreditada como Comité de Vigilancia Ambiental Participativa), PET Los Cabos, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja de Cabo San Lucas, y personal de seguridad local.

El personal de Profepa supervisó y coordinó las maniobras de desenmalle, verificó la correcta ejecución de las acciones, priorizando la seguridad del personal participante y el bienestar de los ejemplares atendidos, y documentó cada evento.

La Profepa dará seguimiento a la evolución clínica de los dos ejemplares trasladados para atención médica especializada, así como al registro y sistematización de estos eventos para fortalecer las acciones preventivas.

La Profepa reitera su compromiso con la coordinación interinstitucional como vía de respuesta para futuras acciones de protección de la vida silvestre marina y la atención oportuna de reportes ciudadanos, fundamentales para la conservación de las especies que habitan en los ecosistemas costeros de Baja California Sur.

Las acciones se realizaron mediante un esquema de coordinación entre Profepa y diversas instituciones y organizaciones. Cuartoscuro

