Capturan a abogado “patito”, prometía aumentar pensiones a cambio de “moches”

Un hombre identificado como Gustavo “N” fue vinculado a proceso por el presunto delito de fraude, tras ser acusado de ofrecer aumentos en las pensiones del IMSS a cambio de dinero, sin que los beneficiarios obtuvieran los resultados prometidos.

La resolución se dictó durante una audiencia reciente celebrada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJNL). Como medida cautelar, el imputado permanecerá en prisión preventiva, mientras continúa la investigación complementaria.

De acuerdo con la autoridad ministerial, existen diversas denuncias en su contra relacionadas con supuestas gestiones fraudulentas para incrementar pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La detención fue posible tras un cateo ministerial realizado el pasado 6 de febrero en un despacho ubicado en la colonia Valle de Santa Engracia, en el municipio de San Pedro Garza García.

Durante la diligencia, agentes aseguraron equipos de cómputo y documentación diversa, presuntamente vinculada con los servicios ofrecidos a clientes.

Días después, la Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión contra Gustavo “N”, derivada de las denuncias acumuladas en su contra.

Promesas de aumento y retroactivos

Según la investigación, el imputado recibía en su oficina a personas interesadas en incrementar su pensión del IMSS, ofreciéndoles asesoría y supuestos procedimientos legales a cambio de pagos.

Uno de los casos documentados señala que en 2024 habría cobrado 45 mil pesos a un ciudadano para gestionar el aumento de su pensión. Además, prometió un retroactivo de 590 mil pesos mediante una presunta demanda legal.

El trámite habría sido gestionado desde un despacho ubicado en una plaza comercial sobre la avenida Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Apodaca.

Sin embargo, la víctima no recibió notificación alguna por parte del IMSS ni obtuvo incremento o retroactivo. Tras advertir la irregularidad, presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

Un hombre identificado como Gustavo “N” fue vinculado a proceso por el presunto delito de fraude. ABC Noticias

Llamado a posibles afectados

La Fiscalía estatal no ha detallado el número total de víctimas, pero indicó que las indagatorias continúan abiertas para determinar el alcance del presunto fraude y posibles afectados adicionales.

El caso se enmarca en un contexto donde personas jubiladas y pensionadas son blanco frecuente de fraudes relacionados con trámites ante el IMSS, particularmente aquellos que prometen aumentos inmediatos o pagos retroactivos significativos sin respaldo institucional.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar cualquier gestión directamente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o mediante representantes debidamente acreditados.

Penas por fraude en NL

En Nuevo León (NL), las penas por fraude varían según el monto defraudado, aplicando prisión y multa; por ejemplo, se propone endurecer las sanciones, pero generalmente, mientras más alto el valor, más severa la condena, desde días de prisión y multa para montos bajos hasta años de cárcel y multas significativas para casos mayores, buscando actualizar el código penal ante nuevas modalidades de fraude.

Penas según el valor de lo defraudado (General en México, aplicable a NL).

Valor bajo: Prisión de 3 días a 6 meses o multa de 30 a 180 días de salario, si no excede 10 veces el salario.

Valor medio: Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, si excede 10 pero no 500 veces el salario.

Valores mayores: Las penas aumentan considerablemente, pudiendo llegar a condenas más largas y multas elevadas para fraudes de mayor cuantía.

asc