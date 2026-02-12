Llama Profepa a enamorados a no comprar colibríes disecados como amuletos este 14 de febrero

La Profepa lanzó una campaña en redes sociales para pedir a la ciudadanía que este 14 de febrero, Día de San Valentín, no compre ni use colibríes como amuletos y amarres para el amor, porque son creencias falsas.

Estas aves cumplen funciones esenciales para los ecosistemas, pero no para tu vida amorosa. Cuidar a los colibríes es responsabilidad de todas y todos. En Profepa sumamos esfuerzos para conservar la biodiversidad de México", señaló.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la captura, el comercio ilegal y los ritos conocidos como “amarres” para el amor han llevado a algunas variedades de colibríes, pertenecientes a la familia Trochilidae, a estar listadas como especies "Amenazadas", en la Norma Oficial Mexicana 059, y protegidas en el Apéndice II de la CITES, (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

México tiene 57 especies de colibríes, y 13 de ellas son endémicas, es decir, exclusivas, lo que convierte a nuestro país en el quinto con más variedades en el continente americano.

Cuartoscuro

La relación que tienen estas aves con las plantas de las que se alimentan, los hace vulnerables a cualquier alteración en su hábitat. La extracción y el tráfico ilegal y la destrucción de los ecosistemas, son las principales razones para el declive de algunas poblaciones de colibrí.

Una de las principales razones de la extracción ilegal de colibríes son los ´amarres´, amuletos en los que se emplean colibríes, para, supuestamente, atraer a la persona amada.

La captura ilegal de colibríes y su venta como amuletos (parejas de ejemplares disecados de colibríes) se intensifican cada año alrededor del 14 de febrero, Día de San Valentín.

No obstante, la creencia popular de que los colibríes son aves del amor es absolutamente falsa. Estas aves son polinizadores por excelencia y vitales para los ecosistemas, pues gracias a la labor que realizan, muchas de las plantas se pueden reproducir y, por tanto, tenemos alimentos suficientes para comer", advirtió la Profepa.

