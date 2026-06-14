Calor pone en jaque al sector eléctrico; sedes mundialistas

HERMOSILLO.— El inicio del Mundial, con temperaturas de 35 grados, registró un apagón inmediato en el norte de la capital de Sonora antes de restablecerse el flujo eléctrico.

Durante la inauguración, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) reportó una demanda neta de 45,382 MW frente a una generación de 45,735 MW, lo que permitió a la CFE reportar un saldo inicial sin interrupciones masivas.

Sin embargo, el sector energético advierte riesgos de saturación directamente en las sedes mundialistas —las zonas metropolitanas de CDMX, Monterrey y Guadalajara— debido a las próximas olas de calor y el arribo de dos millones de visitantes.

Fernando Rodríguez Tovar, director del Clúster de Energía en Sonora, señaló que la infraestructura pública de transmisión y distribución está rebasada, ya que la capacidad instalada de generación creció 1.5 gigawatts (1.7%) entre 2024 y 2025, un ritmo inferior al incremento de la demanda.

Ante contingencias en las ciudades sedes, el Cenace tiene la facultad de ordenar el paro de la producción industrial para evitar sobrecargas y proteger las redes locales.

Cifras del IMEF indican que el torneo elevará el consumo eléctrico entre 3% y 10% por el uso de televisores y sistemas de climatización, los cuales representan hasta 60% del consumo residencial (un minisplit equivale a 10 televisiones encendidas).

El Cenace proyecta una demanda récord de 54 mil MW este verano, lo que presionará el Margen de Reserva Operativo (MRO). Aunque actualmente se ubica en 12%, el MRO cayó a 1.1% durante las 100 horas críticas del verano de 2024, provocando apagones programados.

En el aspecto económico, frente a una derrama mundialista estimada de entre dos mil 570 y tres mil millones de dólares, la consultora Skysense calcula que cada hora de apagón genera pérdidas por 3 millones de pesos en los sectores hotelero y restaurantero de las sedes.

El periodo de mayor vulnerabilidad para la Sener, CFE y Cenace iniciará con la canícula, posterior al solsticio de verano del 21 de junio.

Calor amenaza con apagones al Mundial; urgen a mejorar capacidad de energía

Con el inicio de la justa futbolera, el Sistema Eléctrico Nacional enfrenta un reto histórico para mantenerse estables con temperaturas de 35 grados.

Es jueves 11 de junio a las 11:30 de la mañana, en la televisión inicia la cuenta regresiva para la inauguración del Mundial, el calor alcanza los 35 grados Celsius y hay que encender el aire acondicionado para refrescarse, cuando de pronto “¡pum!, un apagón de energía. La pantalla y la casa quedan a oscuras, pero inmediatamente el suministro regresa y el balón comienza a rodar.

Eso ocurrió en el norte de Hermosillo, una de las ciudades más cálidas del mundo, donde miles de familias encendieron sus televisores y la refrigeración al mismo tiempo para disfrutar el arranque de la justa futbolera.

Con más de 2 millones de visitantes en las ciudades sedes del mundial, hoteles recibiendo a múltiples turistas y restaurantes y centros comerciales a tope, el Sistema Interconectado Nacional, la red eléctrica más grande de México, enfrentará uno de los meses con mayor carga histórica.

La capacidad de generación eléctrica en México crece a un ritmo de 1.7%. Daniel Sánchez Dórame

Especialistas y sectores económicos del país mostraron su preocupación sobre posibles apagones, principalmente en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, debido a que se pronostican extraordinarias olas de calor para las próximas semanas.

Fernando Rodríguez Tovar, director general del Cluster de Energía en Sonora, asociación que reúne a empresas e instituciones del sector, reconoció que existe el riesgo de apagones, debido a la falta de una infraestructura pública adecuada para la transmisión y distribución de la energía.

Aunque al haber más personas hay más consumo de energía (por el Mundial), sería más importante ponerle atención a las altas temperaturas, porque es un promedio histórico que sube año con año”, aseguró en entrevista con Excélsior.

“Sube el calor, el verano es más largo, climas más secos por falta de lluvias y eso estresa mucho al Sistema Eléctrico Nacional, los apagones son constantes porque los picos de demanda incrementan y a quien le corresponde preverlo es al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)”.

Reproducir Dijo que la recomendación es irse temprano para evitar inconvenientes en el traslado.

Éste detalló que el Cenace debe prever los escenarios de sobre demanda para tomar acciones y evitar los apagones.

Entre las acciones que podrían implementar las autoridades para evitar apagones en las ciudades sedes del Mundial, el especialista en energía mencionó que la Cenace podría, en caso de emergencia o estrés del sistema eléctrico, ordenar a la industria disminuir o detener la producción para evitar sobrecargas.

Este medio consultó el monitoreo que realiza la Cenace del Sistema Interconectado Nacional, a las 11:30 horas, que inició la inauguración del Mundial, el contador digital de información actualizada sobre la demanda eléctrica del país, marcaba que una demanda neta de 45,382 MW; una generación neta de 45,735 MW; con un pronóstico neto de 44,488 MW.

Sin apagones masivos en el momento más álgido de la justa futbolera, la Comisión Nacional de Electricidad a través de sus redes sociales celebró.

Pero los próximos días, existe el pronóstico de altas temperaturas en diversas regiones del País.

La Copa del Mundo regresa a Monterrey casi cuatro décadas después de la última vez que la ciudad fue sede de un partido mundialista. Mexsport

Expertos como Fernando Rodríguez, quien es especialista en políticas públicas relacionadas con el sector energético y el desarrollo económico, advierten que durante el Mundial hay que estar atento a las olas de calor y que el País requiere mejorar sus capacidades de transmisión y distribución.

El Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico elaborado por la Secretaría de Energía y el Cenace proyecta que la demanda bruta nacional alcanzará los 359 mil 897 GWh para el año 2039, lo que representa un aumento histórico en la demanda de 2.5% anual derivado del crecimiento industrial y la electrificación.

El Director del Cluster de Energía advirtió que en los meses del verano existe una demanda máxima, con picos que alcanzan hasta 2.8% en la demanda y que son los que generan apagones o que existan estados operativos de alerta.

A nivel nacional el problema ha sido que la demanda de electricidad y la capacidad de transmisión energética, no están creciendo al mismo ritmo.

Proyectan récord en demanda de energía

El verano de 2026 no solo traerá la emoción del Mundial, sino también un desafío sin precedentes para el sistema eléctrico nacional.

Se estima que el torneo podría elevar la demanda de electricidad en México entre 3% y 10%, impulsado por el encendido masivo de televisores, sistemas de refrigeración y el auge de la electromovilidad, de acuerdo con la Revista del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

El Cenace proyecta que este verano la demanda podría alcanzar un récord de 54 mil mega watts, suficientes para abastecer a más de 27 millones de hogares, impulsada por las olas de calor previstas y el aumento en el uso de aire acondicionado.

Cenace descarta alertas en el Sistema Eléctrico Nacional

En materia económica para el país, se estima que el mundial podría generar una derrama económica de entre 2 mil 570 a 3 mil millones de dólares; en contraste, según estimaciones de Skysense, una empresa especializada en servicios energéticos, estima que cada hora de apagones puede representar un impacto económico superior a 3 millones de pesos por hora, en hoteles y restaurantes.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la Federación de Usuarios que es un organismo que atiende y resuelve temas relacionados con servicios públicos, advirtió que las fallas en el suministro de energía eléctrica afectan principalmente las tarjetas de los aires acondicionados haciendo que se quemen, también daños en refrigeradores, televisores y computadoras, que son electrodomésticos y aparatos electrónicos costosos y de primera necesidad.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la Federación de Usuarios Daniel Sánchez Dórame

“Los problemas con los apagones por sobrecarga cuando hace más calor en las ciudades es que son difíciles de prevenir en los hogares, cuando hay una tormenta puedes notarlo y desconectar electrodomésticos, pero una falla por altas temperaturas e incremento de la demanda de energía, si no existe en la red pública la capacidad de transmisión y distribución, es donde sobrevienen los riesgos”, recordó Peinado Luna.

Según la estimación de especialistas en energía, el uso de sistemas de aire acondicionado residencial y comercial representa entre 40% y 60% del consumo total.

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