Sin CFE no habría soberanía energética: fortalecer CFE es amar a México: Claudia Sheinbaum

Al inaugurar la Central Ciclo Combinado (CCC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Colima, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que, al concluir su Gobierno en 2030, el Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), controlará cerca del 65% de la generación de energía eléctrica del país.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expuso las acciones para garantizar la soberanía energética y la soberanía nacional, con la cual, se podrá generar 357 megawatts (MW) adicionales para alcanzar los 2 mil 860 MW en el Complejo de Manzanillo en beneficio de 800 mil usuarios, comercios, servicios e industria de la región Occidente.

Asimismo, reconoció a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que sin la empresa pública del Estado mexicano no habría soberanía energética, ni soberanía nacional

“Esto no se podría hacer nunca si no fuera por las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, que son los que sostienen la empresa y lo digo más porque sin comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa amar a México. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa fortalecer la soberanía nacional”, enfatizó.

La Mandataria federal explicó que se va construir cinco nuevas plantas de ciclo combinado, una planta de combustión interna en Baja California Sur respaldada por energía solar, y un esquema de inversión mixta donde el financiamiento privado transita hacia la propiedad y operación absoluta de la CFE.

“De tal manera, que cuando terminemos el sexenio, dependiendo de cómo se contabilice, tendríamos el 57% de la generación con 28 000 MW más y al mismo tiempo, si lo medimos con que toda esa inversión va a regresar a CFE porque CFE sigue siendo el propietario, estaríamos hablando de cerca del 65% de la generación en manos del Estado, en manos del pueblo de México, en de las y los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad”, sostuvo.

La Jefa del Ejecutivo celebró que, gracias a la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, se logró revertir la reforma energética del 2013 implementada en el sexenio del exPresidente Enrique Peña Nieto.

En su intervención, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, detalló que la Central Ciclo Combinado generará 357 MW adicionales y se suma a las cuatro plantas que se inauguraron en lo que va de la presente administración en San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán y Guanajuato.

González Escobar aseguró que la nueva planta en Colima permitirá el ahorro de 93 millones de litros de agua al año. La directora general de CFE, Emilia Esther Calleja Alor, informó que esta obra tuvo una inversión de 347.45 millones de dólares, como parte del Plan Nacional de Expansión 2025-2030.