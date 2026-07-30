Tribunal confirma investigación contra Julieta Ramírez por presuntos actos anticipados

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó por unanimidad la impugnación presentada por la aspirante a la gubernatura por Morena, Julieta Ramírez Padilla, para evitar que se le investigue por presuntos actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos.

Con este fallo, el tribunal federal confirmó que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) deberá continuar con la investigación derivada de una queja promovida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Según la denuncia de los priistas bajacalifornianos, han sido ampliamente documentadas y difundidas por ciudadanos las quejas por la saturación de folletos, bardas con pintas y llamadas telefónicas para promover a la aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura en las elecciones del próximo año.

Es el segundo revés que la senadora con licencia sufre en los tribunales, pues el 26 de junio el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) revocó el acuerdo de desechamiento que el IEEBC emitió respecto de la denuncia presentada en su contra por presuntos actos de promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, así como por el posible uso indebido de recursos públicos.

Como respuesta a esa resolución dictada por el TJEBC, la exdiputada federal promovió un juicio general.