Investigan tala indiscriminada de árboles de garambullo en Guanajuato

La alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, sostuvo que desde la primera denuncia pública realizada por activistas sobre la tala indiscriminada de árboles de garambullo, durante la realización de una carrera atlética, se han realizado las investigaciones.

Activistas locales, acusaron que los organizadores de la carrera Ultra Trail, realizada el pasado fin de semana, "machetearon" gran parte del camino que sube al Cerro del Perdón, justamente sobre la Mina de la Garrapata.

La tala habría consumido árboles de hasta 500 años. Y aunque no son árboles protegidos por la Norma Oficial Mexicana, los hechos ocasionaron indignación en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Samantha Smith detalló que la Dirección de Medio Ambiente ya trabaja en el caso para determinar si los organizadores fueron los responsables, y en dado caso, que remedien la situación.

Resaltó que “se comenzó a revisar el tema y se presentarán las denuncias correspondientes ante la PROFEPA y la PAOT, por ser las instancias competentes. El permiso otorgado a los organizadores correspondió únicamente a la mancha urbana, que es competencia del municipio, y vamos a colaborar con todo lo que sea necesario”.

Por lo pronto, el próximo domingo 2 de agosto, a las 8 de la mañana, los ambientalistas han convocado a rescatar los trozos de los árboles para re plantarlos. La cita es en la Mina de La Garrapata.

Pueden tardar décadas en alcanzar su máximo tamaño

Activistas pro medio ambiente denunciaron la destrucción de decenas de árboles de garambullo en las montañas que rodean a la ciudad de Guanajuato, y acusaron a los organizadores de la carrera Ultra Guanajuato, organizada por Ultra Trail México Series y la marca The North Face el pasado fin de semana.

Integrantes de la asociación Yaotzin Fuego y Territorio A. C., así como de la Brigada de Fuego ‘Los Chuines’, documentaron los hechos que calificaron de ecocidio y a través de sus redes sociales, no solamente llamaron a la movilización civil, sino también a que el Gobierno Municipal imponga sanciones.

Por lo pronto, el próximo domingo 2 de Agosto, a las 8 de la mañana, los ambientalistas han convocado a rescatar los trozos de los árboles para re plantarlos. La cita es en la Mina de La Garrapata.

Su miserable carrera de The North Face este fin de semana en Guanajuato llegó a nuestro cerro escalando árboles de garambullo para hacerle más cómodo y confortable el paso a quien tenía que pasar, desde un aparato de intervención con la óptica de mercantilizar todo lo que esté al alcance y, con esto, dañar una de las especies endémicas de la zona, que cada año se ven menos. Gracias por su individualizada decisión", sostiene la denuncia.

La tala de los garambullos ocurrió en el punto de ascenso al llamado Cerro del Perdón, en la parte superior de la mina de La Garrapata.

Los activistas recordaron que cada vez que florecen, los árboles dan frutos que son recolectados por los capitalinos, pero ahora ya no habrá más. Y es que los árboles pueden tardar décadas en alcanzar su máximo tamaño.

La carrera Ultra Guanajuato contempló 48 kilómetros de senderos en la Sierra de Guanajuato y adyacentes a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y los organizadores no solamente encordaron el paso de los participantes, sino que al hacerlo tumbaron lo que ellos consideraron como hierba.

Los destrozaron a puro machete. Tumbaron todos los garambullos según que para limpiar el camino”, lamentó la investigadora de la Universidad de Guanajuato, Michelle Farfán.

La académica detalló que se trata de árboles de garambullo de hasta 5 metros de altura, y según ella, podrían tener hasta 5 siglos de edad.

Claramente este tipo de destrucción es producto de ese deporte de montaña y claramente no está respetando la flora nativa. Son especies muy longevas que deben ser respetadas", resaltó Michelle Farfán.

Indignación, aunque no es una especie en peligro

La cactácea que podría llegar a tener hasta 7 metros de altura, es una especie endémica de México, y sobre todo del Altiplano Mexicano, y en este caso, de Guanajuato.

El árbol de garambullo da precisamente garambullos, un fruto similar al arándano y conocido como ‘uva del desierto’. Desde hace casi dos décadas se ha puesto de moda en Guanajuato con la innovación de nieves hechas con este fruto.

Aunque el garambullo -Myrtillocactus geometrizans- no está enlistado en ninguna categoría de riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, la estela de destrucción ha indignado a los guanajuatenses, y han exigido al Gobierno Municipal de Guanajuato, que aclare lo ocurrido, esperando las sanciones conducentes.